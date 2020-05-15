2020 yaz ev koleksiyonunda ön planda olan renkler

Bu sene koronavirüsten dolayı "ev modası akımı" başladı. İkili ve üçlü gecelik ve pijama takımlarından oluşan 2020 yaz ev koleksiyonunda hakim renk olarak pembe ön plana çıkıyor.

Sıcak yaz gecelerinde tarzından evde de ödün vermeyenler için markalar 2020 ev koleksiyonlarını beğeniye sundu. Uyku ve yataktaki huzuru tüm gün hissetmek isteyenler için yazın enerjisi ile tasarlanan koleksiyonlarda pembe tonlarının ağırlıklı olması dikkat çekti. Eğlenceli baskılar, çiçek desenli ve dantel detaylı koleksiyonlar kadınların favorisi. Ev halini geçiştirmeyen stil sahibi kadınlar, koleksiyonda yer alan şort ve sabahlıktan oluşan takımlarla günün her saatinde şık ve rahat.