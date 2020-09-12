2020 Sonbahar/Kış makyaj trendinde kuyruklu eyeliner modası

Sonbahar ve kış sezonunda makyaj trendleri merak ediliyor. 2020 Sonbahar/Kış makyaj renklerinde turuncu, kırmızı veya varla yok arası sayılabilecek bronzer allık ön plana çıkıyor. ALEM Dergisi'nde yer alan habere göre bu sene kuyruklu eyeliner ve altın farlar gözlerde ihtişamı ortaya çıkaracak. İşte 2020 Sonbahar/Kış sezonu makyaj trendleri...



Kuyruklu Eyeliner

Makyaj çantalarının kadrolu üyesi eyeliner, her sene farklı bir formda da olsa trendler listesine girmeyi başarıyor. Motto: Eyeliner kuyruğunu uzun ve yukarıya doğru tut.

Turuncu ve Kırmızı Bir Arada

İkisi de başrolü alacak kadar iddialı olan turuncu ve kırmızı Sonbahar-Kış 2020/2021 podyumunda ortak noktada buluşuyor. “Rorange” olarak adlandırılan bu birliktelik dudaklarda öne çıkarken, gözlere hafif tonda sürülmüş simli far eşlik ediyor. Turuncu ve kırmızıyı bir arada buluşturan, “Rorange”ı bu yıl makyaj trendine eklemek istiyorsanız motto: Dudakları ön plana çıkarırken gözler sadece eşlik etsin.

Gözlere İhtişamlı Dokunuş: Bakır - Altın Farlar

Sonbahar-Kış 2020/2021 podyumunun makyaj trendi, gözlerde ihtişam bir dokunuş. Yoğun bakır ve altın farın kullanıldığı göz makyajı, fırçadan farı esirgemiyor. Tek başına görünümlerin ihtişam yükünü sırtlayan, bakır ve altın farı bir arada kullanmak istiyorsanız sır, açık ve koyu ton dengesini sağlamaktan geçiyor. Motto: Altın renkli far ışıltı olacağı için dengeyi sağlamak adına bakır rengini mat tonlu seç.

Yoğun Maskara Darbesi

Sonbahar-Kış 2020/2021 sezonunda makyaj trendinde yoğun maskara darbesiyle gelen bakışlar ön plana çıkıyor. Takma kirpik etkisi yaratan maskara darbesi tüm dikkati gözlerinize çekerken, geriye makyajı ufak dokunuşlarla tamamlamak kalıyor. Yoğun maskara darbesinin yarattığı çarpıcı bakışlara sahip olmak için motto: Maskara sürmeden önce kirpik kıvırıcı kullanarak, kirpiklerini yukarıya sabitle.

Varla Yok Arası: Bronzer Allık

Sonbahar-Kış 2020/2021 sezonunda doğal görünüm ilham olurken, varla yok arası sayılabilecek bir bronzer allık ile son vuruş yüzdeki ifadeyi tamamlıyor. Yüzde doğal kontür etkisi yaratan bronzer allık tek başına kullanıldığında makyaj yok etkisi veriyor. Siz de Isabel Marant gibi ilhamınızı doğal görünümden almak istiyorsanız motto: Allık fırçasıyla tek dokunuş.