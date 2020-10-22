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22 Ekim 2020 Perşembe 13:28 | Son Güncelleme:

2020 Sonbahar-Kış modasında öne çıkan montlar

2020 Sonbahar-Kış modasında öne çıkan montlar
IHA

Havaların soğumasıyla gardıropları değiştirmenin vakti geldi. 2020 Sonbahar-Kış modasında en çok tercih edilen giyim tarzlarına gelin birlikte bakalım.

Vitrinlerde 2020 Sonbahar-Kış modasının esintilerini görmeye başladık. Peki, en çok hangi tarzlar kullanışlı? Kimler neleri seçiyor? Gelin sonbahar-kış modasına birlikte göz atalım.

Markalar sonbahar-kış koleksiyonlarını paylaşmaya başladı. Sonbahar-kış kadın mont koleksiyonlarında canlı ve enerji tonlarını sıklıkla göreceğiz.

Klasikleşmiş koyu renklerin yanı sıra sıcak tonların da kullanıldığı tasarımlar ön plana çıkıyor.

Kadın mont koleksiyonunda, siyah, lacivert, haki gibi alışılagelmiş tonların yanında pembe, yeşil, sarı ve kırmızının da hakimiyeti görülüyor.

Uzun ve kısa olmak üzere farklı boy ve modellerde tasarlanan montlar, gardırobunuzun kurtarıcı olacak.

SERT HAVALARA YUMUŞAK DETAYLAR

Şapka ve yakalarda kürk detayları kullanılan tasarımlar, hem rahatlığı hem de seçiciliği ile göz kamaştırıyor. Bu sezonun yükselen trendi ise yumuşacık pelüş montlar farklı alternatifleri ile öne çıkıyor.

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