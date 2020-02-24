2020'ye bu gelinlikler damga vuracak

2020’de sadelik ve şıklığın bir arada olduğu gelinlik tasarımları ön plana çıkıyor. Dantel ve tüllerin olduğu, sadelik ve şıklığın bir arada olduğu tasarımlar, kol detaylarıyla zenginleştirilen göz alıcı modeller ve vintage tasarımlar bu senenin aranan favori gelinlik modelleri arasında yer alıyor. Tüm gelinliği saran işlemeli danteller ve onunla birleştirilen tüllü gelinlikler de vitrinlerde boy gösterecek. Saten kumaşların tercih edildiği lez dantelin kullanıldığı gelinlikler de düğünlerde baş döndürecek.

DANTEL HEP TERCİH EDİLENLER ARASINDA YER ALIYOR

Gelinlik denilince akla ilk gelen tabi ki dantel ve tül oluyor. Her ne kadar zaman tarzı değiştirse de dantel hiçbir saman popülerliğini yitirmiyor. Tüllerle buluşan dantel transparan veya korse üstlü gelinlik düşünenler için rüya gibi bir tasarımı ortaya çıkarıyor.

Artık vitrinlerde sık gördüğümüz eski dönemlerin şık elbiseleri, gelinlik tasarımlarında da yeniden hayatımıza girdi. Hatta annesinin gelinliğini çağdaş tasarımla birleştirerek düğününde giyenlerin sayısı da arttı diyebiliriz. Hem romantizmi hem de tarihi birleştiren bu tasarımlar; yaka detayları, büyüleyici kol detayları, dantelli büyük etekler, soft renkler ile birleştirilerek zenginleştiriliyor. 2020 modasında geçmişten de izler taşıyan bu gelinlikler çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

SADELİK ÖN PLANDA

2020 özellikle rahatlığına düşkün olan gelinlerin senesi olacak diyebiliriz. Çünkü bu sene sade, bohem tarzı, vintage tasarım ve detaylarla ön plana çıkan gelinlikler moda. Komple bir şıklık ve göz yoran kalabalığın yerine dikkat çekici balon kollar, düğmeler, minik bir kemer detayı, uzun dantelli kollar ya da omuz detayı olan gelinlikler düğünde zarifliği ile ön plana çıkacak.

BULUTLARI ANDIRAN TÜYLER

Gelinlikte sevilen detaylar arasında olan tüyler 2020’de de çok beğenilenler arasında yer alıyor. Gelinliğin omuzlarında, kollarında, eteğinde veya yaka detaylarında kullanılan tüyler, 2020 gelinlik trendinde çoktan yerini aldı. Tüylü gelinlikler, özellikle düğününde kendini bulutlarda hissetmek isteyen gelin adayları için farklı bir seçenek oluşturuyor.