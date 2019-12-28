2020 için en uygun düğün tarihleri ne zaman? İşte yanıtı

Oğlak burcundaki yoğun hareketlilik 2020 yılının dönüşümünün daha çok temel konularda ve maddi açılardan olacağını gösteriyor. Kariyer dünyasındaki yoğun değişim ve göstergeler pek çok hayatı derinlemesine değiştirebilir. Yeni yılda kurgusal hız nispeten 2019’a göre daha yavaş geçebilir. Bu da bize daha çok hareket alanı bırakabilir. Nisan -haziran döneminde kişisel ilerleme çok daha önemli bir hal alabilir. Temmuz-eylül döneminde keskin dönüşlerin ve değişimlerin meydana gelmesi söz konusu olabilir. Mücadele teması yüksek seviyede olacak. Ekim-aralık döneminde yıl boyunca daha uyumlu olan olay örgüsü yoğun gündemler yaratabilecek güçte olacaktır.

SINIRLAR ZORLANACAK

2020 yılında şans Oğlak ve Boğa burçları için gülecek. Koç burçları ise temmuz ve aralık ayları arasında oldukça dikkatli hareket etmeliler. Kendi sınırlarını zorlayacakları bir yıl olacak. Diğer taraftan Kova burçlarının hayatları da nisan ayından itibaren hareketlenmeye başlıyor. Onlar da ilerisi için yaşayacakları değişimlere hazır olmalılar. Genel anlamda yeni başlangıçların yılı olarak özellik gösterecek olan 2020 yılı dünyada çok iz bırakacak.

UYGUN DÜĞÜN TARİHLERİ

2020’de şubat, mart, mayıs, haziran, temmuz, kasım ve aralık ayları evlilik için şanslı aylar gibi görünüyor ancak gün belirlemede doğum haritasına göre karar verilmesi daha doğru olacaktır.

BURÇ YORUMLARI

KOÇ: Mesleki başarı için hem önemli hem de oldukça şanslı bir yıl. Kendini geliştirebilmiş Koç burçları bu yıl kazanımlarını almaya başlayacaktır.

BOĞA: Eylül ve kasımda Mars retrosu bunalıma doğru itebilir. Sabırlı olanlar bu yıl kazanacak.

İKİZLER: Ruhsal gelişim ve iş hayatları açısından şanslı bir yıl ve bu açıdan kendilerini geliştirebilirler.

YENGEÇ: Mayısta iç dünyalarına eylül ve kasım ayları arasında ise kariyerlerine dikkat etmek zorundalar.

ASLAN: Ortaklıklar ve evlilik ile ilgili konularda test edildikleri ve dönüm noktası diyebileceğimiz olaylar gelişebilir. Bu noktada değişimleri pozitif karşılamaları önemli olacaktır.

BAŞAK: Başak burçları duygusal açıdan verimli bir yıl geçirecekler.

TERAZİ: Ailevi konuların yükselişe geçeceği bu yıl çözümleri bulmak daha kolay olacaktır.

AKREP: Bu yıl ilk olarak kendi ailevi gelişmeleri açısından testten geçecekler. İş yükleri artış gösterebilir. Kendilerine yatırım yapmalılar.

YAY: Para ve iş hayatı bakımından 2020 yılı oldukça şanslı bir görünüme sahip olacak. Aralıkta kendi burçlarındaki Güneş tutulması 2021 yılı için önemli kapıları önlerine getirebilir.

OĞLAK: Bu yıla para konusunda oldukça önemli durumların ortaya çıkacağı iki yıllık döngünün başlangıcı da diyebiliriz. Nisan ayında aşk hayatlarındaki dengesizliklere karşı önlem alması gerekebilir. Duygusal açıdan yıpranabilir.

KOVA: Mayıs ayında şanslarını zorlamamaları gerekmektedir. Beklenmedik tepkilerle karşılaşabilirler.

BALIK: Sosyal çevrenizin genişlemesi ve arkadaşlıklarınızın gelişmesi için güzel bir yıl olacak.

Olgu ILGIN