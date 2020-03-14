2020 Yılında erkek trendleri

Moda algısı kadınlar kadar erkeklerde de çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Hatta 2020 yılının erkek trendleri tüm algıları değiştiriyor. 2020 ilkbahar-Yaz sezonu erkeklerin modaya olan ilgisini ortaya çıkarma yılı olacak. 2020 yılı erkek trendlerinde kare desenli seyahat çantaları, soft renkler, buz mavisi ve lila tonları, renkli kravatlar, bisiklet yaka tişörtler, mor renkler ön plana çıkıyor.

Ceket formunda, kısa ve uzun kaşmir paltolar, kare desenli yün paltolar, geometrik desenli, kolsuz süveterler, bisiklet yaka kazaklar ve dikişsiz blazer ceketler gibi ön plana çıkan parçalar bir hayli havalı. Parlak, deri ve renkli balıkçı botlar, kare desenli seyahat çantaları ve renkli kravatlar en göze çarpan aksesuarlar arasında. Gri ve antrasitlerin hakim olduğu koleksiyonlarda, zaman zaman kahve, kırmızı, koyu yeşil, lacivert ve mor renklere rastlıyoruz.

Erkek renkleri denilince siyah, gri ve lacivert tonları akla geliyor. Tarzını değiştirmek isteyen erkekler için artık dolapları yenilemek çok kolay. Çünkü bu senenin modasında renkli tişörtler, renkli kravatlar, geometrik desenler, kare desenli ceketler, dar paçalı jokey pantolonlar, baskılı sweatshirt ve pantolon takımları hakim. Renklerde ise hardal sarısı, lila, buz mavisi tonları öne çıkıyor.



