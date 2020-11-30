2020 Aralık ayı burç yorumları! Aralıkta kararlar değişebilir

2020 Aralık ayı burç yorumları merak ediliyor. Aralık ayında burçları neler bekliyor? 2020 Aralık ayında bazı burçları önemli kararlar beklerken, bazıları için hayal kırıklıkları olacak. Alem Dergisi'nde aralık ayı burç yorumlarını değerlendiren Astrolog Filiz Özkol, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumlarını yazdı.



KOÇ BURCUNU ARALIK 2020'DE NELER BEKLİYOR?



Bugünlerde aile içi aktiviteler için uygun olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Arkadaş çevrenizde size ilgisi olan bir kişi dikkatinizi çekebilir. Dostlukların aşka dönüşmemesi, sizin tavırlarınız karşısında şekil alacaktır. İlişkilerinize zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin. Mars’ın ters hareketi ise her zaman olumsuz etkiler vermemektedir. Kıskançlık gösterileriniz size herhangi bir avantaj sağlamayacak. Hatta var olan duyguları zedeleyebilir. Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız. Önce değer vermek istemeseniz bile, daha sonra olabilecek eksileri düşünecek ve vazgeçeceksiniz. İçsel sezgilerinizin doğru çıktığını görmek sizi rahatlatacak. Yaptığınız işlerin sorgulanmasından hoşlanmıyorsunuz.

BOĞA BURCUNU ARALIK 2020'DE NELER BEKLİYOR?



İlişkilerinize derin bir duygusallık hakim. Aşkı algılama biçiminiz öylesine farklı ki, sizi anlamakta zorlanıyorlar. Duygusal olarak ne aradığınızı ayrıntılı olarak düşünmelisiniz. Çünkü yaşadığınız kaoslar giderek artabilir. Yaşadığınız çelişkileri, karşı tarafa da yaşattığınız zaman iş çığırından çıkıyor. Sevdiklerinizden alacağınız güç çok önemli. Girdiğiniz ortamlarda kendinizden emin tavırlarınız ve etkileyici cümlelerinizle arkanızda bir hayranlık ordusu bırakacaksınız. Hemcinsleriniz tarafından kıskançlıkla izleneceğiniz için, bazılarına karşı dikkatli olmalısınız. Dostunuzu ve düşmanınızı iyi ayırt etmelisiniz. Gireceğiniz ortamlarda farklı bir konu ile ilgili fikirlerinizi söylemenizi isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine, olaylara göreceli bakmalısınız. Taraf tutmak size çevre kaybettirebilir. İçsel çatışmalarınız bitiyor. Mars yüzleşmesi yaşıyorsunuz.

İKİZLER BURCUNU ARALIK 2020'DE NELER BEKLİYOR?



Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Yakın arkadaşlarınızın kişisel çıkarları yüzünden zarar görebilirsiniz. Sosyal aktiviteleri seviyor olsanız da, kalabalıklar içinde kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir fakat karşınızdaki kişilere gereken desteği veriyorsunuz. Bu dönem birçok arkadaşınız aşk hikayeleriyle ilgili düşüncelerini sizinle paylaşacaklar. Yardım etmeyi ve akıl vermeyi seviyorsunuz. Biraz da kendinize zaman ayırın. Performans gerektiren konularda daha dikkatli davranmanız gerekebilir. Yaşam gücünüzün yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle, duygusal çelişkiler yaşamanız mümkün. Sizin olaylara bakış açınız onlara göre uçuk ve imkansız gibi görülebilir. Fakat sizdeki başarma hırsı, hiçbir engel tanımıyor. Son anda vazgeçmediğiniz müddetçe her şey mükemmel gelişecek.

YENGEÇ BURCUNU ARALIK 2020'DE NELER BEKLİYOR?



Duygusal yönleriniz daha da artarken, sizi şüpheci ve temkinli yapıyor. Kendinizi esir ettiğiniz kaoslardan kurtulmanın bir yolunu bulmalısınız. Düşünceleriniz o kadar fazla derin ki, sizi anlamak için karşı tarafın üstün bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Fazla alıngan olduğunuz bir ay yaşayacaksınız. Romantik olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek. Hayal kırıklığı size göre değil fakat çevrenizdeki kişilerin üzerinizde baskısı sizi üzebilir. Kıskançlıktan uzak kalmalısınız Fakat bu özelliğinizi yakın aile ilişkilerinizde de kullanmak isteyeceksiniz. Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Mars geri gitmesine rağmen tüm iyi dileklerini ve olumlu enerjisini size aktarmak için, sanki söz vermiş gibi davranıyor. Takıntılarınızla yaşamaktan vazgeçin.

ASLAN BURCUNU ARALIK 2020'DE NELER BEKLİYOR?



Güvensizlik duygusu içinde olabilirsiniz. Durum değerlendirmesi yaparken, kendi mantığınızı savunan ve olaylara farklı bir felsefeyle yaklaşan bir yapınız var. Bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz. Eğer, bekarsanız ve yaşamınızda aşk ihtiyacı içindeyseniz, işte size büyük bir fırsat. Tesadüfen tanışacağınız bir kişi ile şimdiden kolları sıvayın ve yeni duygularınızın keyfini çıkarın. Güneş ve Merkür ne zaman birbirini etkilemeye başlasa sosyal ortamlarda tanışmalar artar, unutmayın. Sizden yaşça büyük çevrelerde dolaşmaktan korkmayın, onların ilgisi size iyi gelecektir. Mars sizin gibi Ateş bir burç olan Koç’ta geri gidiyor. Düşüncelerinizde derin bir kavrayış hakim. Olayların iç yüzünü çok çabuk çözdüğünüzden, karşı taraf için korkutucu olabiliyorsunuz. Sezgileriniz size yardım edecek.

BAŞAK BURCUNU ARALIK 2020'DE NELER BEKLİYOR?



Bazı olayları yeniden yapılandırmak isteseniz de, şimdilik beklemeyi yeğlemelisiniz. Aynı fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Mars’ın geri hareketi eski dostların ve aşkların gündem kazanacağını gösteriyor. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olmanın zevkini yaşayacaksınız. Gizli aşkların yeniden gündeme gelmesi de söz konusu. Fakat bu arada güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Bu dönem romantik kalmaya devam edin. İsteklerinizin yeniden gözden geçireceksiniz. Sürpriz aşklar gündeme gelecek. Merkür’ün konumu kariyer ve finans ilişkilerinizi etkiliyor. İş yerinizdeki arkadaşlarınızla aranızda bazı problemler olabilir, fakat bunu önemsemeyin.

TERAZİ BURCUNU ARALIK 2020'DE NELER BEKLİYOR?



Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır. Düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki gibi akılcı bir yaklaşımı seçin. Geleneksel yapınızı kararlı bir şekilde muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız. Fakat Mars’ın geri hareketi yüzünden bazı problemler yaşamanız mümkün. Verilmiş sözlerin yerine getirilmemesi canınız sıkacak. Partneriniz de, sizi dikkatle izliyor. Mesleki konularda istekleriniz gecikecek. Birçok işi bir arada yapmayı arzulamanız rağmen, çift fikirli yapınızdan dolayı bocalayabilirsiniz. Bulunduğunuz konum, ruhsal yaşantınızı renklendiriyor.

AKREP BURCUNU ARALIK 2020'DE NELER BEKLİYOR?



Siz özel duyguların insanısınız. Partnerinize karşı takınacağınız tavırların nedenleri yüzünden eleştiri alabilirsiniz. Duygularınızı daha net bir şekilde anlatmayı asla beceremiyor ve ketum davranışlar sergiliyorsunuz. Eski dostlarla kuracağınız iletişim sayesinde birçok eski duyguların yeniden canlanacağını görmek sizi mutlu edecek. Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. Kuruntulu düşünce yapınızı çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz. Dedikodulardan uzak kalın. Sportif faaliyetlere önem verin. Bu şekilde üzerinizde biriken elektriksel enerjiyi deşarj edebilirsiniz. Birçok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Geri giden Mars size bu fırsatı veriyor. İstekleriniz konusunda sabırlı ve özverili davranmalısınız.

YAY BURCUNU ARALIK 2020'DE NELER BEKLİYOR?



Çevrenize örnek oluyorsunuz. Katılacağınız grup yemeklerinde kontrolü elden bırakmayın. Özel olduğunuzu hissettiğiniz zaman, yaşama bakış açınız daha da anlamlı oluyor. Bilinçaltınız oldukça yoğun. Birçok düşünceyi aynı anda barındırmak, herkesin yapabileceği bir iş değil. Zincirleme hatalar yapmak istemiyorsanız, herkese söz vermeyin, planlı bir şekilde davranmayı öğrenmelisiniz. Olaylara sakin bakmalısınız. Asla teslimiyetçi değilsiniz. İşinizle ilgili ideallerinize ulaşmak istiyorsanız, arkadaşlarınızın fikirlerini çok detaylı incelemelisiniz. Çevrenizi dinlemek size çok şey kazandıracak. Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız. Çok cesur ve enerjinizin yüksek olduğu bir ay yaşayacaksınız. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız.

OĞLAK BURCUNU ARALIK 2020'DE NELER BEKLİYOR?



Aktif ve hareketli bir performans sergilemenize rağmen, dikkatli olmalısınız. Karmaşa sorun getirebilir. Yine bu dönem, sürpriz aşklar gündeme gelecek. Birlikte iş yaptığınız kişilerle önce arkadaşlık daha sonra, aşka dönüşen beraberlikler gündeme gelecek. Aynı frekansta olacağınız kişilerle ortak fikirler üreteceksiniz. Alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız. Fiziksel yönlerinizle ilgili değişimlerden sakınmalısınız. Nostaljik düşünceler ortaya çıkacaktır. Yine bu dönem ihmal ettiğiniz ilişkilerinizi düzeltebilirsiniz. İç dünyanız çok zengin. Sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için, kendinizi farklı alanlarda bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Arkadaşlarınız arasında farklı olduğunuz kesin. Düşüncelerinizi gizlediğiniz için, her şeyiniz merak ediliyor.

KOVA BURCUNU ARALIK 2020'DE NELER BEKLİYOR?



Maddi ve manevi olarak iyi bir dönem geçireceksiniz. Yönetici gezegeninizin size zorluklar çıkarması sonucunda, arkadaşlarınız arasında iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz. Yaşamınızda oluşan aksilikler karşısında huzursuz olmanız için neden yok. İdeallerinizi destekleyecek arkadaş grubuyla çalıştığınız zaman çok daha başarılı oluyorsunuz. Kariyerinizle ilgili yeni değişimlere ihtiyacınız olduğunu biliyor ve üstlerinize kendinizle ilgili bazı konuları getirmek istiyorsunuz. Çevrede olup biten olaylara karşı, sezgi dolu tepkiler veriyorsunuz. Gizli, keskin ve yoğun planlar yapıyorsunuz. Ayağınıza gelen şansı kullanma konusunda tereddütler yaşamak yerine, önce girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız. Sosyal ilişkiler, dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Enerjiniz güçlü ve çarpıcı. Sınırlarınızı zorlamayı seviyorsunuz.

BALIK BURCUNU ARALIK 2020'DE NELER BEKLİYOR?



Geri giden Mars para evinizi etkiliyor. Maddi harcamalarınınız için gerekli desteği kendi imkanlarınızla yaratmalısınız. Yeniliklere açık olmanıza rağmen, bugün eski alışkanlıklarının etkisinde kalabilirsiniz. Geleneksel kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacağınız bir ay. Uzun süredir beklediğiniz performansı sağlamak için uygun zeminleri hazırlamak zorundasınız. Risklere karşı dayanılmaz bir şekilde arzu duyacaksınız. Uzak yollardan gelecek sürpriz haberler karşısında keyifli bir dönem yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz haber için kolları sıvamalısınız. Duygusal konuların sizi fazlasıyla zorladığı bir dönemin içindesiniz. İnce detaylar üzerinde durduğunuz için, sizi çevrenizin anlaması zorlaşacaktır. Düşüncelerinizi farklı bir noktada odaklaştıracaksınız.