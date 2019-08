2019'un en iyi yabancı filmleri ile entelektüel kimliğiniz gelişecek

2019’un en iyi yabancı filmleri merakla bekleniyordu. Sizler için derlediğimiz filmlerden en heyecan ile bekleneni ise “John Wick: Parabellum” olduğunu biliyoruz. Nefes kesen bir seri olan John Wick bu sene de oldukça iddialı ve gişe kaygısı olmayan filmler arasında yer alıyor. Sinema tutkunları 2019 yılında yabancı filmler konusunda beklentilerini fazlasıyla karşıladı. Peki, 2019’un en iyi yabancı filmleri nelerdir? Cevabı haberimizin detaylarında sizlerle

2019'UN EN İYİ YABANCI FİLMLERİ

Huzurlarınızda 2019’un en iyi ve şimdiden nefesimizi kesen yabancı filmleri!

1. PET SEMATARY

Stephen King’in tüyler ürperten kitabı Pet Sematary yani Hayvan Mezarlığı, 1989’da aynı isimle beyazperdeye uyarlanmıştı. Eleştirmenler bu uyarlamadan pek hoşlanmasa da korku meraklıları bu tırnak ısırtan filmi sevmişti. Aradan geçen yıllar ve Hollywood’un yeni konu üretmekteki sıkıntısı, bize 2019’da izlediğimiz bir Pet Sematary remake’i olarak döndü. Jason Clarke, Amy Seimetz ve John Lithgow’un başrolleri paylaştığı film sinemaseverler tarafından beğenildi.

2. ROCKETMAN

İngiltere’nin müziğe kazandırdığı en harikulade isimlerden biri olan Sir Elton John’un hayatı Rocketman’in odak noktası. Taron Egerton’ın Elton John olarak karşımıza çıkardığı filmde ona Bryce Dallas Howard, Jamie Bell ve Richard Madden gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda oturan isimse Guy Ritchie güzelliği Lock Stock and Two Smoking Barrels’ın Soap karakteri Dexter Fletcher! Fletcher ve Taron Egerton, 2015’te de Eddie the Eagle’da birlikte çalışmıştı.

3. ONCE UPON A TİME İN HOLLYWOOD

Quentin Tarantino yeni bir film çekeceğini söylediğinde heyecanlanmayan sinemasever pek yoktur herhalde! İşte bu nedenle biz, Tarantino Once Upon a Time in Hollywood projesini duyurduğundan beri son derece heyecanlıyız! 1969 yılında Los Angeles’ta geçen film, yıldızı sönmeye yüz tutmuş bir dizi oyuncusunun ve dublörünün, sinema sektörüne geçiş yapmaya çalışmasını konu alırken, yönetmen Roman Polanski’nin yarısı Sharon Tate’in Charles Manson ve tarikatı tarafından vahşice katledilmesi de filmde işlenenler arasında Filmin kadrosundaki isimler ise heyecanımızı katlamaya yetecek cinsten! Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Dakota Fanning, Kurt Russell, Al Pacino, Victoria Pedretti, Emile Hirsch, Luke Perry derken saymakla bitmiyor! Güzeller güzeli Margot Robbie ise Sharon tate rolünde!

4. JOHN WİCK: PARABELLUM

“Geliyor gönlümün efendisi” diye haykırdığınızı duyar gibiyiz! Keanu Reeves’in başrolde yer aldığı nefis aksiyon serisi, özellikle ilk filmle gönülleri fethetmişti. İkinci film de öyle bir yerde bitmişti ki, salonu terk ederken John Wick reisi bir daha göreceğimize emindik. Peki, onu ne zaman göreceğiz sorusu geldi akıllara. Sık sık devam çekimlerden fotoğraflar sızan serinin üçüncü filmi için bir gösterim tarihi de belirlendi! John Wick: Parabellum, Türkiye’de 17 Mayıs’ta gösterime girdi. İlk iki filmi yöneten Chad Stahelski’nin yine yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda ise Reeves’in yanı sıra Anjelica Huston, Halle Berry, Jason Mantzoukas, Laurence Fishburne ve Ian McShane gibi isimler var.

5. ZOMBİELAND 2

10 yıldır bu kavuşmayı bekliyorduk ve sonunda hasret bitiyor! Başrollerde Jesse Eisenberg, Emma Stone ve Woody Harrelson’ı izlediğimiz, izlerken de çok ama çok eğlendiğimiz Zombieland’in gösterime girmesinin üzerinden tam 10 yıl geçerken, sonunda devam filmi çekiliyor! İlk filminde olduğu gibi Ruben Fleischer imzasını taşıyacak film yine tam kadro izleyiciyle buluşacak. ABD’de 11 Ekim 2019’da gösterime girmesi planlanan film için, umuyoruz ki biz de daha fazla beklemeyiz.

6. GLASS

Ve M. Night Shyamalan üçlemesini tamamlıyor! 2000 yapımı Unbreakable ile 2016 yapımı Split, 2019’da Glass ile birleşiyor! James McAvoy’un muazzam performansıyla “vay arkadaş” dedirttiği Split’i izleyenler için sürpriz olmayan Glass’ta, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson, Anya Taylor-Joy ve James McAvoy’un ta kendisi yer alıyor!

7. SERENİTY

Christopher Nolan şaheseri Interstellar’ın başrol oyuncuları Matthew McConaughey ve Anne Hathaway, Steven Knight imzalı gerilim Serenity’de bir kez daha buluşuyor! Tekinsiz havasıyla dikkat çeken filmin 2018 son aylarında gösterime girmesi planlanıyordu ancak vizyon tarihi ileri atıldı. Bu durum filme olan merakımızı katlamaktan başka işe yaramadı! McConaughey ve Hathaway’e filmde Diane Lane, Djimon Hounsou, Jeremy Strong ve Robert Hobbs gibi isimler eşlik ediyor.

8. CAPTAİN MARVEL

Sakin bir yaşam sürerken yaşanan bir patlama sonrasında süper güçler edinen Carol’ın, Captain Marvel’a dönüşmesini anlatan film, Brie Larson, Jude Law ve Samuel L. Jackson’ı buluşturuyor. 2016 yılında Room’daki nefis performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını evine götüren Larson’ı süper kahraman olarak izlemek enteresan bir duyguydu

9. COLETTE

Fransız yazar Sidonie-Gabrielle Colette’in hikayesini anlatan Colette, başrollerde Keira Knightley, Dominic West ve Eleanor Tomlinson’ı buluşturuyor. Son olarak Still Alice ile alkışlanan yönetmen Wash Westmoreland imzasını taşıyan film, prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yaptı ve eleştirmenlerin beğenisini kazandı.

10. WHAT MEN WANT

Nancy Meyers’ın yönetip Mel Gibson ile Helen Hunt’ın başrolleri paylaştığı What Women Want’ı hatırlayanlarınız mutlaka vardır. 2000’lerin en keyifli komedilerinden biri olan filmin devamı diyebileceğimiz What Men Want, iş dünyasında erkek meslektaşlarıyla rekabet etmeye çalışan bir kadının hikayesine odaklanıyor. What Women Want’ı hatırlayanlar, sonra neler olacağını tahmin edebilir Bilmeyenler için sürpriz olsun.

11. MARY QUEEN OF SCOTS

İskoçya Kraliçesi Mary adıyla Türkçeye çevrilen film Margot Robbie, Saoirse Ronan ve David Tennant’ı başrollere taşıyan tarihi bir drama. Henüz 16 yaşındayken Fransa Kraliçesi olan Mary Stuart’ın hikayesini anlatan filmin yönetmeni ise ilk uzun metraj filmini çeken Josie Rourke. Margot Robbie’yi Kraliçe Elizabeth olarak izlediğimiz Mary Queen Of Scots, 31 Ocak 2019’da Türkiye’de gösterime girdi.

12. HELLBOY

Mike Mignola’nın çizgi romanından uyarlanan Hellboy, 2004 yılında Guillermo del Toro tarafından beyazperdeye uyarlanmıştı. Aradan 15 yıl geçti ve bomba gibi gelen bir ramake ile karşı karşıyayız! Stranger Things ile gönüllere taht kuran David Harbour’ı Hellboy olarak izleyeceğimiz film, The Descent ile ödümüzü patlatan Neil Marshall imzasını taşıyor. Filmde Harbour’a Milla Jovovich ve Ian McShane gibi isimler eşlik ediyor.

13. AD ASTRA

Brad Pitt’i bugüne kadar pek çok rolde izledik ama 2019, onu ilk kez astronot olarak göreceğimiz yıl olacak! Başrollerde Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga ve Donald Sutherland’i buluşturan Ad Astra, 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını ararken gezegeni tehdit eden gizemi çözmeye çalışan astronot Roy McBride’ın hikayesini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda James Gray var.

14. X-MEN: DARK PHOENİX

X-Men serisinin devam filmi olan ve Phoenix karakterine odaklandı. X-Men: Dark Phoenix’in 8 Şubat 2019’da izleyiciyle buluşması bekleniyordu. Sabırsızlıkla beklediğimiz filmin vizyon tarihi, 20th Century Fox tarafından 4 ay birden ötelenerek 7 Haziran 2019’a ertelendi. Başrolde Game of Thrones’un Sansa Stark’ı Sophie Turner’ı izleyeceğimiz filmde Tuner’a Jennifer Lawrence, Evan Peters, James McAvoy, Jessica Chastain, Michael Fassbender ve Nicholas Hoult eşlik ediyor.

15. THE RHYTHM SECTİON

The Rhythm Section, sağlam kadrolu bir intikam filmi. Blake Lively, Jude Law, Raza Jaffrey ve Sterling K. Brown’u başrollerde buluşturan film, kendisinin de içinde olması gereken bir uçak kazasında ailesini kaybeden Stephanie Patrick’in, olayın aslında bir kaza olmadığını öğrenmesi ve ailesinin ölümünden sorumlu olanların peşinde düşmesini konu alıyor. Filmin yönetmeni, The Handmaid’s Tale’in de üç bölümünü yönetmiş olan sinemacı Reed Morano. 2019’un merak uyandıran yapımlarından

16. GODZİLLA: KİNG OF THE MONSTERS

“Alemin kralı geliyor” dediğinizi duyar gibiyiz “Godzilla: Canavarlar Kralı” adıyla Türkçeye çevrilen film! Başrollerde Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Kyle Chandler ve elbette Godzilla’nın kendisini izleyeceğimiz bu aksiyon bombası, 2014 yapımı Godzilla’nın devam filmi. Filmin yönetmen koltuğunda ise korku meraklılarının Trick ‘r Treat’ten tanıyacağı Michael Dougherty oturuyor.

17. IT: CHAPTER TWO

Dünyanın en korkunç palyaçosu geri dönüyor! Stephen King’in aynı isimli romanından beyazperdeye uyarlanan It’i 2017’de izlemiş ve pek beğenmiştik. Pennywise,1989 yazında geçen ilk filmde bir grup çocuğa musallat olmuştu. Hayatlarını bir şekilde yoluna koyup devam eden Kaybedenler Kulübü üyelerinin yaşamları, 27 yıl sonra gelen bir telefonla altüst oluyor. Pennywise rolünde Bill Skarsgård yine ödümüzü koparmaya hazırlanırken, ona çocukların büyümüş halleri rolünde James McAvoy, Jessica Chastain, Jay Ryan, Bill Hader ve James Ransone eşlik ediyor. Filmin gösterim tarihi de belli oldu: 6 Eylül 2019!