2019'un en iyi korku filmlerinden favorinizi seçin

2019’un en iyi korku filmlerini sizler için araştırdık. Stephen King’in kitabından uyarlanan Hayvan Mezarlığı filmi korku serilerini sevenler için nabzı yüksek tutuyor. 2019’un en merakla beklenen filmi Hayvan Mezarlığı 4 Nisan tarihinde vizyona girdi. 2019’un en iyi korku filmleri nelerdir? Şimdiden uyku kaçıran 2019’un en iyi korku filmleri detayları ile haberimizin devamında sizlerle

2019'UN EN İYİ KORKU FİLMLERİ

ÖLÜMCÜL LABİRENT (ESCAPE ROOM)

Adam Robitel’in yönettiği filmde; Deborah Ann Woll, Taylor Russell, Tyler Labine rol alıyor. Bir daha kaçış odası tipindeki oyunlara katılma olasılığınızı düşüren filmde; kaçış odasından kurtulmaya çalışan 6 yabancının hikayesi işleniyor. Odadan çıkmanın ödülü, 1 milyon dolar olunca, ortam iyice gerilir!

THE PRODİGY

Nicholas McCarthy’nin yönettiği filmde; Taylor Schilling, Jackson Robert Scott rol alıyor. Orange is the New Black’tan hatırlayacağımız Taylor Schilling’e dahi korku dolu anlar yaşatan filmin bazı sahneleri o kadar korkutucu olmuş ki; yönetmen McCarthy sahneleri tekrar editlemek durumunda kalmış. Film, doğaüstü güçler tarafından ele geçirilmiş bir çocuk ve annesi etrafında gelişiyor.

ÖLÜM GÜNÜN KUTLU OLSUN (HAPPY DEATH DAY)

Christopher Landon’ın yönettiği filmde; Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine gibi başarılı isimler rol alıyor. Groundhog Day konseptini andıran, ancak öldüğü günü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan Tree, huzuru ancak ve ancak katilinin kimliğini ortaya çıkardığı zaman bulacaktır.

US

Jordan Peele’nin hem yazıp hem yönettiği filmde; Nicholas McCa Elisabeth Moss, Anna Diop, Lupita Nyong’orthy gibi başarılı oyuncular başrollerde. Kapan (Net Out) filmiyle dikkatleri üzerine toplayan ve gerilim türündeki başarısını ispatlayan yönetmenin, aynı türdeki filmi de merakla bekleniyor. Elbette kadrosunda, The Handmaid’s Tale’i omuzlayıp götüren Elisabeth Moss gibi bir oyuncunun performansı da o bileti bize aldıracak.

HAYVAN MEZARLIĞI (2019)

Stephen King’in Hayvan Mezarlığı kitabından uyarlanan filmin yönetmeni Kevin Kölsch ve Dennis Widmyer’in bu uyarlaması, 2019’un merakla beklenenleri arasında. Ünlü sekansları altı çizili ve daha cesur gördüğümüz film; yeni taşındıkları evde gizemli ve korku dolu hadiseler yaşamaya başlayan bir aileyi konu alıyor.