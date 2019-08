“2019’un en iyi animasyon filmleri nelerdir?” Sorusunun cevabını sizler için araştırdık. Büyüklerin de heyecanla izlediği 2019’un en iyi animasyon filmlerini sizler için derledik. Her kesime hitap eden animasyon filmleri için 2019 yılında kaliteli birçok yapım ortaya çıkarıldı. How to Train Your Dragon: The Hidden World’un da yer aldığı 2019’un en iyi animasyon filmlerinden 8'i haberimizin detaylarında

2019'UN EN İYİ ANİMASYON FİLMLERİ

1. Toy Story 4

Disney’in sevilen serilerinden Toy Story’nin dördüncü filmi 2019’un merakla beklenen animasyonları arasında yer alıyor. 21 Haziran 2019‘da vizyonda seyircisiyle buluşan Toy Story 4, romantik komedi odaklı bir hikayeye odaklanıyor. Filmde Tom Hanks’in Woody karakterini, Tim Allen ise Buzz Lightyear karakterini seslendirdi. Filmin yönetmenliğini ise Josh Cooley üstlendi. Filmin seslendirme kadrosunda Annie Potts, Patricia Arquette, Joan Cusack, Kristen Schaal gibi isimler de yer aldı.

2. Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Serinin ilk filmi 2015 yılında seyirciyle buluşmuş ve oldukça beğeni kazanmıştı. Shaun the Sheep Movie’nin devamı niteliğindeki yapımın yönetmenliğini Will Becher ve Richard Phelan üstleniyor. Film, ikilinin ilk yönetmenlik denemesi olma özelliği taşıyor. Utangaç koyun Shaun’un yeni maceralarını ele alacak olan yapımın 16 Ekim’de vizyona girmesi bekleniyor. İlk filmde olduğu gibi devam filminde de Shaun’u Justin Fletcher seslendirecek. Filmin senaryosu Jon Brown ve Mark Burtonimzası taşıyor.

3. How to Train Your Dragon: The Hidden World

Dean DeBlois‘in yönetmenliğini üstlendiği film, serinin merakla beklenen üçüncü gfilmi olma özelliği taşıyor. Cressida Cowell’ın kitabından beyazperdeye uyarlanan serinin son filminde seslendirme kadrsunda Game of Thrones’un yıldız oyuncusu Kit Harington’ın yanı sıra, Cate Blanchett, Kristen Wiig, Jonah Hill, America Ferrera gibi isimler yer alıyor. Ejderhaların hüküm sürdüğü bir dünyada geçen filmin 22 Şubat’ta beyazperdede seyircisiyle buluştu.

4. The Lego Movie 2: The Second Part

İlk filmi büyük ilgiyle karşılanan yapımın ikincisi 2019’un en çok merak edilen yapımlarından biridir. 8 Şubat’ta vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda bu kez “Troller”, “Shrek Forever After”, “Sponge Bob Movie: Sponge Out of Water” gibi başarılı animasyonlara imza atan Mike Mitchell ve Trisha Gum oturuyor. İlk filmin seslendirme kadrosunda yer alan Chris Pratt, Elizabeth Banks, Channing Tatum, Jonah Hill ve Will Arnett devam filmin kadrosunda da yer alıyor. Filmde Batman, Superman, Harley Quinn gibi kahramanlar lego olarak karşımıza çıkıyor. İlk film, Altın Küre Ödülleri’nde “En İyi Animasyon” dalında aday olmuştu.

5. Frozen 2

İlk filmin yönetmenleri Chris Buck ve Jennifer Lee’nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, 22 Kasım’da seyircinin karşısına çıkacak. Filmin seslendirme kadrosunda Kristen Bell, Idina Menzel, Evan Rachel Wood, Jonathan Groff gibi isimler yer alıyor. İlk filmde olduğu gibi Kristen Bell Anna’yı, Idina Menzel ise Elsa’yı seslendirecek. 2013 yapımı film En İyi Animasyon dahil iki dalda Oscar ödülünü almıştı. Devam filminde Elsa, Anna, Kristoff ve Olaf’in krallıklarına ait sırları açığa çıkarmak için atıldıkları maceralara tanık olacağız.

6. The Addams Family

Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Greg Tiernan, Conrad Vernon birlikte üstlenecekler. Film, 18 Ekim 2019‘da vizyonda seyicisiyle buluşacak. Filmde Oscar Isaac kabile reisi Gomez karakterini, Charlize Theron, kadın kabile reisi Morticia karakterini, Elsa Fisher ise Margaux karakterinin kızı Parker Needler karakterini seslendirecek. “I, Tonya”daki performansı ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Allison Janney ise Margaux Needler seslendirmesi ile karşımıza çıkacak. Senaryosu Matt Lieberman tarafından kaleme alınan film, daha önce birçok kez dizi ve film olarak ekranlara gelmişti. Charles Addams’ın klasik New Yorker çizgi filminden esinlenerek beyazperdeye aktarılan film, Gomez ve Morticia’nın nasıl tanıştıklarını ve aile olduklarını ele alacak.

7. The Angry Birds Movie 2

Tüm dünyada 352 milyon dolar gişe hasılatı elde eden “Angry Birds Movie”nin devamı niteliğinde olacak yapım 16 Ağustos’ta seyirci karşısına çıkacak. Film, oyunun ilk çıktığı tarihe , 10. yıldönümüne denk getirilecek. Filmin yönetmenliğini iki Emmy adaylığı bulunan Thurop Van Orman ve John Rice üstleniyor. İlk filmin seslendirme kadrosunda yer alan Jason Sudeikis, Josh Gad, Bill Hader, Danny McBride ve Peter Dinklage devam filminde de karşımıza çıkacak. Dünya genelinde onlarca milyon hayranı bulunan şarkıcı ve oyuncu Nicki Minaj da filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor.

8. Wonder Park

İnanılmaz derecede yaratıcı bir kız olan June’un, hayallerinin gerçekleşme hikayesini konu alan Wonder Park’ın senaryosu Josh Appelbaum ve André Nemec tarafından kaleme alındı. Filmin seslendirme kadrosunda Brianna Denski (June), Jennifer Garner (Anne), Matthew Broderick (Baba), John Oliver (Steve), Mila Kunis (Greta), Kenan Thompson (Gus), Ken Jeong(Cooper) gibi isimler yer alıyor. David Feiss’in yönetmenliğini üstlendiği film, 15 Mart’ta vizyonda seyircisiyle buluştu