2019'da vizyona girmiş en iyi filmler! İşte listesi
Yıl sonunun gelmesi ile vatandaşlar vizyona girmiş en iyi filmleri araştırıyor. Vizyona girmiş en iyi filmlerin listesini ve yorumlarını haberimizin devamında sizler için derledik. İşte en iyi filmler...
Nihayet yılsonu geldi çattı ve senenin en iyi filmleri belli oldu! Yerliden yabancıya, gişe bombalarından festival yarışmacısı yapımlara… İşte 2019 yılında vizyona girmiş en iyi filmler…
YABANCI FİLMLER
PARASITE: Bana göre yılın en iyisi. Durdukça demlenen, üzerine düşündükçe sinemasal değeri anlaşılan bir şaheser.
ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD: Tarantino’nun filmi, hikâyesini dayandırdığı olay sebebiyle epey eleştirildi fakat ben, yönetmenin finale attığı imzayı ve öyküyü kendi stiline uydurmasını daha çok sevdim.
MONOS: İnsanın doğasına, şiddetle olan ilişkisine ve medeniyet kavramına ilişkin çarpıcı bir öykü barındıran Monos, modern bir Sineklerin Tanrısı anlatısı aynı zamanda…
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU: Her karesi yağlı boya tabloyu andıran planları ve yarım kalmışlık duygusunu hücrelerinize kadar hissettiren hikâye anlatımıyla yılın en iyilerinden…
DOLOR Y GLORIA: Pedro Almodovar sinemasının küçük bir özeti, yönetmenin kendi hayatına bakışı niteliğindeki bu filmi, Antonio Banderas’ın olgun performansıyla da etkileyiciliğini artırıyor.
AVENGERS ENDGAME: Geçtiğimiz yıl izlediğimiz Infinity War’un devamı niteliğindeki Endgame, çizgi roman uyarlamaları arasında uzun yıllar etkisini koruyacak kadar güçlü ve epik savaş sahneleriyle unutulmayacak bir yapım.
JOHN WICK 3 PARABELLUM: John Wick serisinin üçüncü filmi, salt enfes dövüş sahneleri için değil; seyircisine vaat ettiği pür aksiyonu olabilecek en estetik haliyle verdiği için bile listeye girmeyi hak ediyor.
BURNING: Güney Kore’den bu yıl iki güçlü filmimiz var. Parasite ile birlikte listeye giren Burning, yönetmen Lee Chang-dong’un Haruki Murakami’nin Barn Burning isimli eserine etkileyici bir yorumu…ShoplIfters: Parasite ile çokça karşılaştırılan film, bana göre bir Parasite olmasa da toplumun alt sınıflarına olan yaklaşımı ile ilgiyi hak ediyor. Bonus: Vizyona girmeyen ve sadece Netflix’te yayımlanan The Irishman, benim için Parasite’dan sonra yılın en iyi ikinci filmi.
EN İYİ 5 TÜRK FİLMİ
- Kız Kardeşler
- Küçük Şeyler
- Görülmüştür
- Kraliçe Lear
- Sibel
Başak Bıçak