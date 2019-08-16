2019'da evlenenler bu gelinlikleri tercih ediyor

KUŞ TÜYÜ DETAYLAR

Listemizin ilk sırasında baharı ve yazı uçuş uçuş detaylarla kutlayan kuş tüyü detaylı gelinlik tasarımları var. Bu trend kimi modellerde gelinliğin tamamında, kimi zamansa omuz ya da boyun gibi sınırlı bir bölgeye hareket katarak kendini gösteriyor.

MİNİ ETEKLİ GELİNLER

Son yıllarda görmeye alıştığımız mini etekli gelinler, geleneksel gelin algısını çoktan değiştirdi. Bu sezon pek çok markanın koleksiyonuna eklediği mini gelinlikler kabarık prenses modellerden, blazer ceket görünümüne geniş bir yelpazede karşımıza çıkıyor.

PASTEL RENKLER

Gelinliklerde beyazın hakimiyeti bu sezon da kırılıyor. Özellikle pastel pembe ve mavinin toprak renklerine kadar uzanan farklı tonlarla harmanlandığı modeller arasında romantik ya da asi pek çok görünüm elde etmek mümkün. Bu sezon renkler tasarımların bütününü ya da pelerin gibi bir detayı modernize ediyor.

ŞEHİRLİ VE MİNİMAL

Modern şehir hayatı gelinlik trendlerinde de kendini gösteriyor. Sade elbise görünümüne ve hatta pantolonlu gelinlere hazır olun!

KURDELE FARKI

Belde minimal ve renkli bir detay ya da sırtta dev bir aksesuar olarak kurdele gelinliklere fark katıyor. Seçiminiz ne olursa olsun kurdele detayını not alın...

BAŞROLDE DANTEL

Gelinlik modellerinin değişmeyen unsuru danteller bu sezon da pek çok modelde karşımıza çıkıyor. Kimi modellerde tasarımın kendisi dantel üzerine kurulu iken kimi modellerde dekolteyi tamamlıyor.

DUVAK MI? PELERİN Mİ?

Popüler tarih dizilerinin etkisi gelinliklerde de kendini gösteriyor ve pelerin bu sezon da duvakla yarışıyor. Uzun dantel pelerinler, renkli ceket ya da yarım pelerin görünümünde modelleri değerlendirebilirsiniz.

PRENSES MODEL KESİMLER

Yıllar ve trendler ne kadar değişirse değişsin tasarımcılar prenses model olarak bilinen kabarık kesimlerden vazgeçmiyor. Oldukça sade dokulardan, iddialı dantel detaylara sahip modellere kadar geniş bir çeşitlilikte bu klasikleşmiş tasarımları değerlendirebilirsiniz.

SOFİSTİKE KUYRUKLAR

Sofistike bir gelinliğe kuyruk mesafesindesiniz... Oldukça sade modelleri de kuyruk ile farklılaştıran tasarımları dikkate alabilirsiniz. Fakat bu modeli tören sonrasında, gece boyu üzerinizde taşımak pratik olmayabilir.