2019 yılına damga vuran 5 makyaj modeli!

Pastel rengine, sadece 2019 makyaj trendi değil genel anlamda bu sezonun modası denebilir. Makyaj, moda, dekorasyon akla gelebilecek renkli olan her şeyde pastel tonlar çok ön planda. İnsanlar artık daha sade, daha gösterişsiz ama şık olan renklere eğilim gösteriyor. Durum böyle olunca pastel farlar da 2019 yılının modası olmaya aday oluyor. Pastel tonlarda farın göz kapağına tek başına uygulamasıyla bu şık ve trend görüntüye ulaşmak oldukça kolay.

KESKİN EYELİNER

Siyah kalem aslında uzun yıllardır makyaj çantalarında bulunan birinci makyaj malzemesi denebilir. Ancak bu siyah kalemlerin sürüş şekli bu yıl değişikliğe uğrayarak 2019 makyaj trendi oluyor. Bazen eyeliner kullanarak göz kapağının üzerine daha net çizgiler çekmek, bazen de siyah kalem kullanarak ve onu dağıtarak buğulu bir göze sahip olmak bu yılın modası. Hatta eyelinerınızı kullanırken istediğiniz gibi şekil vermekte özgürsünüz. 2019 yılında çok desenli eyelinerlar göreceğiz.

NATUREL KIŞ MAKYAJI

Pastel farlardan bahsetmişken natürel makyajdan bahsetmek gerekir. Aşırı renkli ve göz alıcı bazen göz yorucu renk kullanımları bu yıllarda son buluyor. Çünkü 2019 makyaj trendi doğallıktan ve sadelikten yana. En soft renklerin dudaklarda kullanımı veya allık olarak ten rengine en uygun allıklar hatta kaş boyamada en doğal renkler trendlerden birkaçı. Genel anlamda göze sürülen aşırı renkli farlar veya pembe rujlar en az tercih edilenler, daha nüde rujlar ve farlar en çok tercih edilenler arasında.

PARLAK TEN

2019 makyaj trendlerinden en önemli olanı aydınlık ve parlaklık veren highlighterlar olmuştur. Elmacık kemiklerinin üzerine, kaş altlarına, dudak üstlerine ve burun ucuna sürülerek hem parlaklık hem sağlıklı bir görüntü veren highlighterlar bu yılın en çok tercih edilen ürünlerinden biri.

PARLAK RUJ

2019 makyaj trendlerinden sonuncusu parlak ruj. Parlak tenden sonra dudaklara sağlıklı ve canlı görünüm veren nüde tonlarda lipglosslar bu sezonun son trendi. Mat rujlardan sıkılanlar lipglosslara doğru kaymaya başlamış durumda. Sürdüğünüz rujun üzerine veya tek başına sürülen nüde tonlarda lipgloss dudaklarınıza sağlıklı, dolgun ve canlı bir görünüm katacak!