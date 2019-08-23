2019 tırnak modasının trend oje renklerini takip edin!

Kadınlar son yıllarda tırnak modasını çok başka bir boyuta taşıdılar ve zarif yönlerini yansıtmayı başardılar. Öyle ki artık sadece manikür-pedikürle kalmıyor yeni tonlar ve çeşit çeşit desenler ile ortaya büyüleyici manzaralar çıkartıyorlar. Gelin hep birlikte 2019 tırnak modasının trend oje renklerine yakından bakalım...

23 Ağustos 2019 Cuma 15:22
23 Ağustos 2019 Cuma 15:51
2019 tırnak modasının trend oje renklerini takip edin!

Manikürlü ellerin olmazsa olmazı temizliği ve şıklığı temsil eden renkli ojeler. Tırnak modası son birkaç yıldır moda ve güzellik sektöründe kozmetikten sıyrıldı ve ön plana çıktı. Her sene bambaşka renklerin gündeme gelmesi, farklı motiflerin de doğmasına neden oldu. 2019 oje renkleri ise hem rengarenk görüntüsü hem de doğal tonların güzelliği ile dikkat çekiyor. Tüm bunları yanı sıra parıltılı tırnaklar ve senenin modası olan belirgin desenler adeta tırnaklara da yansıyor.

El bakımı aslında gündelik tekrarlanması gereken, özen isteyen konuların arasındadır. Plajda, okulda, iş yerinde, evde bile hatta bakımlı tırnaklar ilk olarak kişinin kendini iyi hissetmesine neden olacaktır. Temizlik en ön sırada yer alırken, renklendirilmiş bir görüntü de hem stili destekleyecek hem de farklılığınızı arttıracaktır.

Peki, oje renklerinin kıyafetle uyumu neden önemli? Uyumsuz renk karmaşasının yarattığı görüntü ne yazık ki görüntünüzü olumsuz olarak etkiler. Kıyafetiniz ile uyumlu olmayan bir renk tercih etmeniz, görüntüyü tersine çevirebilir ve bir anda rüküş diye değerlendirilen gruba dahil olabilirsiniz.

Kim rüküş olmak ister? Tabii ki de hiçbir kadın! Bu yüzden de giyiminize uygun oje rengi seçmeyi kesinlikle ihmal etmemelisiniz. Ojenin renk uyumunda kafanız karışıyorsa eğer bu sene de tıpkı geçen sene olduğu gibi şanslısınız! 2019 oje renkleri arasında yer alan nüde (ten rengi) tonları değişmeyen trendler arasında.

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