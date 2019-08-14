2019 modasına uygun salon dekorasyonu için öneriler

2019 modasına uygun salon dekorasyonu örnekleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle salon takımını yenileyecek ve yeni evlenecek çiftler için salon dekorasyonunda moda trendler oldukça önemli yer tutuyor. Haberimizin devamında kanepeden halıya kadar çeşitli eşyalarda trend önerileri bulabilirsiniz.

1)KANEPE

Oldukça sade ve açık tonlarda olmalıdır. En çok tercih edilen tonlar toprak tonlarıdır. 2019 salon dekorasyon trendinde kanepenin öne çıkması değil rahatlığı ve sadeliği önemlidir. Çok büyük kanepeler olması sıkıntı değildir. Yalnızca odayı daraltmasın yeter.

2)ORTA SEHPA

Uzunluğu ortalama iki kişilik kanepeyle eşit olabilir. Şekli yuvarlak ya da kare gibi bilindik bir şekilden ziyade elips veya yamuk gibi daha az kullanılan geometrik şekiller ortaya çıkmaktadır. Kullanılan malzemesi sade bir görünüme sahip olmamalıdır. Kanepelerin sadeliğini tamamlamak için biraz renk ya da desene ihtiyaç var. Çoğunlukta tercih edilen daha doğal bir görüntü elde etmek için cilalanmış ağaç desenleridir. Bu cilalanmış ağaç desenleri 2019 salon dekorasyon trendleri için her mobilyacıda bulunabilecek hatta evde rahatça yapılabilecek kadar basit ve pratik bir seçimdir.

3)HALI

2019 salon dekorasyon trendlerini yakalamak adına sehpanın kendini gösterebilmesi için kanepelerin sadeliğine halının da katılması gerekiyor. Kanepelerle benzer bir renk veya orta sehpanın renginin çok daha açık bir tonu kullanılabilir.

4)RAFLAR

Çarpık kentleşmeden dolayı ülkemizde çoğu evin salonu tam bir kare veya dikdörtgen değildir. Tam şekil olsa bile kolonlar yüzünden girinti çıkıntılar boldur. Bu yüzden raflar bu bozukluk ya da eksiklikleri tamamlar. Klasik üç, dört veya beş katlı dikdörtgen raflar yerine 2019 salon dekorasyon trendlerini yakalamak için eve uygun özel dolaplar yaptırılmalıdır. Bu hem göze hitap edecektir hem de yerden tasarruf etmeyi sağlayacaktır.

5)AKSESUAR

Salonu asıl hareketlendiren etken aksesuarlardır. En popüler olan aksesuarlar minik fotoğraf çerçeveleri ve led ışıklardır. 2019 salon dekorasyon trendlerini yakalamak için de çok dikkat çeken koyu renkler olmadan daha açık ve iç açıcı renklerle daha doğal bir ortam yaratmak önemlidir.