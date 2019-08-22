Kış sezonuna 9 kaban stili ile yakından bakış

Sonbahara giriş yaptığımız şu günlerde de 2019’da ne gibi moda akımları ya da trendlerle karşılaşacağız bir bakalım.

EKOSELER YENİDEN RAFLARDA

Geçtiğimiz sezon da raflarda sıkça gördüğümüz ekose deseni, 2019 Kış Modası’nın da favorileri arasında yerini aldı. Moda haftalarındaki defilelerde ve markaların sonbahar/kış koleksiyonlarında etkisi gözlenen ekose deseni sizin de kurtarıcınız olabilir. Özellikle bu kış pantolonlarda sıklıkla kullanılan ekose deseni, kimi zaman renkli, kimi zaman ise siyah beyaz şeklinde gözümüze çarpabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda ekose deseni kombinlerde tek parça şeklinde kullanılırdı. Ancak bu sezon full ekose deseni bezeli kombilerle sıkça karşılaşacağız gibi gözüküyor.

Ekose ürünleri en çok kullanan isimlerden biri tabiî ki de stiliyle kendini hepimize hayran bırakan Cambridge Düşesi Kate Middleton…

LEOPARLAR VE ZEBRALARLA DAHA CESUR BİR ‘SEN’

Daha sezon başlamadan her yerde karşımıza çıkmaya başlamıştı leopar ve zebra desenli ürünler. Gerek kıyafetlerde gerekse aksesuar ve ayakkabılarda kullanılan hayvan desenleri 2019 Kış Modası kapsamında da tercih edilecek gibi duruyor. Siz de cesur ve iddialı gözükmek istiyorsanız gardırobunuzda leopar ve zebralara yer açabilirsiniz.

‘XL’ ŞİŞME MONTLAR

Evet yanlış duymadınız. Bu montlara bir isim verilecekse o kesinlikle ‘XL Şişme Montlar’ olmalı. Bütün vücudu kaplayan, bedeninizden ultra büyük duran bu şişme montlar, 2019’un en favori ürünleri arasında. Hatırlarsınız Kendall Jenner bu XL şişme montlardan birini giyip epey konuşulmuştu.

KÜRK MODASI GERİ GELDİ

Geçmiş yılların en çok tercih edilen ürünlerinden biri olan kürkler, geçen sene olduğu gibi bu sene de her yerde. Eskiden sadece şık ve klasik kombinlerde tercih edilen kürklerin artık öyle farklı renk ve modelleri var ki, spor kombinlerde de kullanmak mümkün. Gerek gerçek, gerek sahte olsun, siz de bir kürk edinebilirsiniz kendinize. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtırken, şıklığınıza şıklık katacaktır.

BU TARZI EN ÇOK ANNELER SEVECEK: “KAT KAT GİYİNME”

Bir çoğunuz hatırlar: Annelerimiz soğuk kış günlerinde üşümeyelim diye bizi lahana gibi kat kat giydirdi. Biz ne kadar oflayıp puflasak da büyüyene kadar bu böyle geldi geçti. Kim derdi ki kat kat giyinmek bir gün moda olacak? İngilizce’de ‘layering’ olarak geçen bu kat kat giyinme modası dünya markalarının da defilelerinde yer verdiği bir akım.

DERİNİN YERİ HEP AYRI

Deri tabiî ki her sezonun favorisi. 2020 Kış Modası içerisinde de sıklıkla deri ürünlerle karşılayacağız. Daha çok mont, ceket, ayakkabı ve botlarda kullanılan bu parça artık pantolon ve eteklerde de tercih ediliyor. Vamp ve sıra dışı bir görünüm için bir deri pantolon edinebilirsiniz.

KOCAMAN LOGOLAR

Eskiden markalar logolarını küçük kullanmayı tercih ederdi. Ama modanın değişmesiyle bu durum da farklılaşmaya başladı. Artık büyük logoyu giyim ve aksesuarlar oldukça revaçta. Geçtiğimiz sezondan beri özellikle dünya markaları büyük logolu ürünlerini gerek defilelerinde, gerekse raflarında kullanmaktan hiç çekinmiyor. Hatta yerli, yabancı bir çok ünlü isim de markaların bu ürünlerini tercih ediyor.

DIŞ GİYİMİN YENİ FAVORİSİ: PELERİN

Çok da aşina olmadığımız bu moda akımı, 2019 itibarıyla hayatımızda yerini almaya başladı. Panço kullanımı ile sık sık karşılaşırdık ama pelerin öyle mi? Bir çok dünya markası battaniyeyi andıran bu koca koca pelerinlere koleksiyonlarında yer verdi bile. Cool bir tarz yaratmak istiyorsanız bu battaniye görünümlü pelerinleri tercih edebilirsiniz.

KAŞE VE KAŞMİR KABANLARLA HEM ŞIK, HEM SICAK

Bir çok Türk markanın da yer verdiği kaşe ve kaşmir kabanlar, hem şık hem de sıcak bir kış geçirmek isteyenleri bekliyor. İsteyenin oversize, isteyenin ise klasik olarak tercih edebileceği kaşe ve kaşmir kabanlar karlı kış günlerine eşlik edecek.

(Aysha.com)