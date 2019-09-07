2019 yılının düğün trendlerine hızlı bakış

Düğün sezonu kavramı artık hafızalardan yitirilmeye başladı. Zira son yıllarda evlenen çiftlerin sayısı arttıkça kar temalı düğün fotoğrafları görmek dahi kaçınılmaz oldu. Bu sebeple biz de sizin için her mevsimde düğün öncesi dikkat etmeniz gereken detayları ele almak istedik. 2019 yılının trendlerine yakından göz atalım...

GELİNLİK

Bu yılın gelinlik trendini belirleyen ismin Meghan Markle olmasına şaşırmıyoruz. Meghan’ın hem evlilik töreninde giydiği kayık yaka gelinliğini, hem de resepsiyonda giydiği halter yaka gelinliğini 2019’da pek çok gelinde göreceğiz.

Ayrıca kabarık kollu, ışıltılı veya çiçek detayların ön planda olduğu modeller de 2019’un romantik gelinlerinin radarında olacak.

Son yılların yükselen trendi tulumlar ise 2019’da da peşimizi bırakmıyor. Daha küçük bir etkinlik olarak planlanmış tören veya düğünler için tercih edilen bu modellerde pek çok yaka detayı da mevcut.

ÇİÇEKLER

Bu yıl çiçeklerde canlı renklerin tekrar revaçta olacağını söyleyebiliriz. Masalarda bolca yeşil bitki görmeye de devam edeceğiz.

Özellikle uzmanlar 2019'un dahlia (yıldız çiçeği) yılı olmasını bekliyorlar. Ayrıca gelin buketlerinin vazgeçilmezi şakayık ve düğün çiçeği de halen çok popüler ve kurtarıcı.

Düğün dekorunda ise çiçekler karşımıza küçük aranjmanlar ve çelenkler şeklinde karşımıza çıkacak. görmeyi bekleyin. Ayrıca çiçeklerden yapılma duvarlar 2019 düğünlerinde fotoğraf için şahane bir fon oluşturacak.

DEKORASYON

2019'da düğün dekorasyonunda parlak renklerin büyük bir dönüş yapması bekleniyor. Bordo, turkuaz ve zümrüt gibi renkler masa örtülerinde, sandalye süslerinde karşımıza çıkacak.

Altın ve gümüş de yerini rose gold’a bırakmış durumda. Vazolardan, yeme-içme aksesuarlarına pek çok yerde rose gold detaylar dikkat çekecek.

Rustik düğün teması 2019’da çok popüler. Çuval bezinden örtüler, kır çiçekleri ve ham tahtadan mumluk gibi aksesuarların kullanımıyla oluşan bu ambiyanslar oldukça havalı.



DAVETİYELER VE YAZILI DETAYLAR

Instagram ve Pinterest'in büyük ilham kaynakları haline gelmesiyle gördüğümüz detaylar; fotoğrafların çekilebilmesi için yazılı alanlar, Instagram için etkinlik boyunca paylaşılacak fotoğraflar için kullanılacak hashtag’in yazdığı tahta panolar, yemekli bir davetse temaya uygun menüler ve peçeteler. Tüm bu detaylar 2019 düğünlerinde de olmaya devam edecek.

YEMEKLER

2019 düğünlerinde çeşitlerine göre yiyecek standları görmeye hazır olun. Düğünlerde deniz mahsulleri barı, özel dilim pizza köşeleri, şeker standları, özel içki ve kokteyl alanları karşımıza çıkacak.