20 yıllık hayaliydi, çalıştığı restoranın patronu oldu

Yıllardır bir işletme sahibi olmayı hayal eden Fazilet Aydın, 46 yaşında kadın girişimciler listesine adını yazdırdı. İzmit'te yaşayan Aşçı Fazilet Aydın, çalıştığı lokantayı satın alarak, eşi ve çocukları ile birlikte işletmeye başladı. Lokanta açmayı, 20 yıldır hayal ettiğini söyleyen Aydın, "Sonunda hayalimi gerçekleştirdim." dedi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan İzmit'te yaşayan Fazilet Aydın, yaklaşık 6 yıldır lokantalarda aşçı olarak çalışıyor. Kasım ayında Karabaş Mahallesi'nde çalıştığı lokantanın satılacağını öğrenen Aydın, ailesine danıştıktan sonra satın aldı.



Çocukları Sevda (28) ve Salih (18) Aydın ile saat 06.00'da dükkana giderek, mutfağa giren Fazilet Aydın, her gün 10 çeşit yemeği hazırladıktan sonra müşterilerine sunuyor. Sevda Aydın, annesine mutfakta ve yemeklerin servise hazırlanmasında yardım ederken, Salih Aydın ise paket servisleri götürüyor. Tekin Aydın ise lokantanın diğer işleriyle ilgilenip, eşine destek oluyor.



'20 YILDIR HAYALİMDİ'

Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Fazilet Aydın, işletme hikâyesini şöyle anlatıyor: