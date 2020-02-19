20 Şubat 2020 burç yorumları haberimizde! İşte günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları yoğun ilgi görüyor. 20 Şubat burç yorumlarında sizi neler bekliyor? Ay Perşembe günü Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçiş yapacak. Ay'ın burç değiştiriyor olması farklı etkiler oluşturacak. Haberimiz içerisinden Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Sabah saatlerinde işle ilgili konularda yoğun bir enerji içerisinde koştura bilirsin. Akşam saatlerine kadar işlerini yetiştirmek için çabalıyorsun. Saat 17.18 ile 22.42 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir şey başlatmama özen göstermelisin

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Perşembe sabahı hukuksal konularla ilgili işlerini halletmek için sıkı bir şekilde çalışabilirsin. Tanıdığın kişilerin de işlerini halletmek için çabalayabilirsin. Akşam saatlerinde sosyal ilişkilerin daha da güçleniyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay Perşembe günü Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçiş yapacak. Ay'ın burç değiştiriyor olması senin üzerinde değişken bir ruh halinin etkin olmasına sebep olabilir. Kovada İkizler burcu gibi hava elementinden bir burç olduğu için akşam saatlerinde kendini fikirsel anlamda çok daha özgür hissediyor olacaksın.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Ay perşembe günü karşıt borcun olan Oğlaktan ayrılıp saat 22.42 de Kova burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerdeki karamsarlığın ve mesafeli duruşun akşam saatlerinde dağılacak. Bugün sokakta gördüğün bir kedi ya da köpek yavrusunu merhamet gösterip eve alabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

İş yerinde perşembe günü denetimden geçebilirsin. Sorumluluklarının üstesinden görmekte zorlanıyorsun ancak bir yandan da ailendeki önemli bir kadın figürü ile aranda yoğun konuşmalar geçebilir. Bir başkasının yaptığı hatayı kendi üstüne alabilir ve onu korumak adına kendini ateşe atabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Oğlak burcunda ilerleyen Ay çocuklarınla ilgili konulara dikkatle yaklaşacağın durumları işaret ediyor. Onların okul konuları ile ilgili masraflar ön plana çıkabilir. Kafanda güzel şeyler tasarlasam da maddi anlamda bunları sağlamakta zorlanıyor olabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Ev içerisinde yaşadığın duygusal problemler kendini rahat hissetmeni zorlaştırıyor olabilir. Bazı konulara gereğinden fazla takılmış olabilirsin. Özellikle bugün sadece aile içerisindeki sorumluluklarını yerine getirmek adına hareket ediyor olacaksın. Duygusal açıdan kendini rahat hissetmeye ihtiyaç hissediyorsun.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Takıntı yaptığın konularda kendini frenlemelisin. Değişken bir ruh hali içerisinde olabilirsin. Kendinden çok yakın çevreni ve kardeşlerini düşünüyorsun. Onların iyiliği adına kendinden ve vaktinden çok fazla veriyorsun. Akşam saatlerinde evinde bağımsız bir şekilde kendine vakit ayırmak isteyeceksin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Jüpiter ve Neptün arasındaki uyumlu açının etkisiyle hem manevi hem de sanatsal konularda hayli yetenekli ve yaratıcı bir gündesin. Kreatif işlerle uğraşan bir yaysan bugünü değerlendirmende fayda var. Saat 17.18 ile 22.42 arasına dikkat etmelisin çünkü bu zaman zarfında Ay boşlukta olacak.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Ay bugün Oğlak burcunun ayrılıp özgürlükçü ve hümanist Kova burcuna geçiş yapıyor olacak. Günün büyük bir bölümünde kendinle ilgili konularda disiplinli bir şekilde hareket edebilirsin. Başkalarına karşı fazla mesafeli duruşun akşam saatlerinde yerini hümanist bir yapıya bırakıyor olacak.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Profesyonel çalışma hayatında olan bir Kova isen perşembe günü duygularından çok yapman gerekenlere odaklanacak ve sıkı bir şekilde çalışacak olabilirsin. Özgürlük temaları ve bireysel çalışmaların akşam saatlerinde çok daha ön planda olacak gözüküyor. Ayakların ve bileklerin ile ilgili rahatsızlıklara dikkat etmelisin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Yönetici gezegenin Jüpiter’in bugün Neptün ile arasındaki uyumlu açısı, yüksek ideallerini ortaya çıkartıyor ve seni yoğun düşünceler içine sokacak olabilir. Ruh halinde dalgalanmalar yaşayabilirsin. Gece saatlerinde mistik konulara meraklı ve öğrenme isteği içerisinde olabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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