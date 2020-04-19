20 Nisan'da Ay, Koç burcuna geçiyor! 20 Nisan günlük burç yorumları

20 Nisan burç yorumlarında neler var? Bugünkü burçlar aşk, iş ve aile hayatı gibi konularda hangi bilgileri veriyor? 20 Nisan Pazartesi günü Ay’ın öğleden sonra geçiş yapacağı Koç burcunu samimi bir gün, Yay burcunu kadınlarla ilgili gelişmeler, İkizler burcunu kişisel gelişim konuları bekliyor. İşte günlük burç yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Pazartesi günü samimi ve sıcak insanlar ile birlikte olmak sana iyi gelebilir. 20 Nisan tarihinde saat 02.31 ile 10.00 arasında Ay boşlukta olacak. Sonrasında ise senin burcuna geçiyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay Jüpiter uyumlu açısının kesinleşeceği Pazartesi günü hoşgörülü ve pozitif duygular içerisinde olacak olabilirsin. Motivasyonun hayli güçlü.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

20 Nisan Pazartesi günü arkadaşlarınla birlikte olmak ve eğlenmek isteğin söz konusu olabilir. Kişisel gelişim konularına eğilebilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Duygularını kontrol altına almakta zorlanmayacağın bir pazartesi günü olabilir. Etrafındaki insanların seni birtakım konularda sınadıklarını düşünebilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Cömert bir şekilde etrafındaki insanlara yardım etmek isteyebilirsin. Düşünmeden hareket etmemeye özen göstermelisin. Yabancılarla yaptığın işlerde tedbirli davranmanda fayda var.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Nafaka ya da miras konuların ile ilgili 20 Nisan pazartesi günü sıcak gelişmelerin olabilir. Evin ve işin arasında ihtiyacın olan uyumu yakalıyorsun.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

20 Nisan pazartesi günü saat 10.00'da Ay karşıt burcun olan Koç burcuna geçiyor olacak. İkili ilişkilerinde çok daha bilinçli davranabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

20 Nisan pazartesi günü saat 10.00'a kadar Ay boşlukta olacak. Yeni bir şey başlatmamaya özen göstermelisin. Sağlığına dikkat etmen gerekiyor.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

20 Nisan günü Ay Jüpiter açısı kesinleşecek. Hayatındaki kadınlarla ilgili konularda şanslı gelişmeler elde edebilirsin. Akşam saatlerinde kişisel gelişim konularına yöneliyorsun.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

20 Nisan pazartesi günü evinle ilgili konular senin için önemli hale gelebilir. Hızlı bir şekilde harekete geçmen konular söz konusu olabilir. Yeni olayları daha sakinlik ile halletmelisin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Duygusal kontrolünü eline alabileceğin ve organize davranabileceğin güzel bir pazartesi günü olacaktır. Kardeşlerine yardımcı olabilirsin. Liderlik etme potansiyelin güçlü.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

20 Nisan tarihinde saat 10.00'a kadar Ay boşlukta olacak. Yeni bir şey başlatmamaya özen göstermelisin. Cesur adımlar atmadan önce iyi düşünmelisin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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