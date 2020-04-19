20 Nisan'da Ay, Koç burcuna geçiyor! 20 Nisan günlük burç yorumları
Bugünkü burçlar yaşama dair ne gibi ipuçları sunuyor? Aile, aşk ve iş hayatı gibi birçok konuda hayata dair bilgilerin olduğu burç yorumları merak ediliyor. 20 Nisan Pazartesi günü Boğa burcu hoşgörülü duygular içinde olabilir, İkizler burcu kişisel gelişim konularında ilerleyebilir, Yay burcunu ise kadınlarla ilgili gelişmeler bekliyor. İşte günlük burç yorumları…
20 Nisan burç yorumlarında neler var? Bugünkü burçlar aşk, iş ve aile hayatı gibi konularda hangi bilgileri veriyor? 20 Nisan Pazartesi günü Ay’ın öğleden sonra geçiş yapacağı Koç burcunu samimi bir gün, Yay burcunu kadınlarla ilgili gelişmeler, İkizler burcunu kişisel gelişim konuları bekliyor. İşte günlük burç yorumları…
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ
Pazartesi günü samimi ve sıcak insanlar ile birlikte olmak sana iyi gelebilir. 20 Nisan tarihinde saat 02.31 ile 10.00 arasında Ay boşlukta olacak. Sonrasında ise senin burcuna geçiyor.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA
Ay Jüpiter uyumlu açısının kesinleşeceği Pazartesi günü hoşgörülü ve pozitif duygular içerisinde olacak olabilirsin. Motivasyonun hayli güçlü.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER
20 Nisan Pazartesi günü arkadaşlarınla birlikte olmak ve eğlenmek isteğin söz konusu olabilir. Kişisel gelişim konularına eğilebilirsin.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ
Duygularını kontrol altına almakta zorlanmayacağın bir pazartesi günü olabilir. Etrafındaki insanların seni birtakım konularda sınadıklarını düşünebilirsin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN
Cömert bir şekilde etrafındaki insanlara yardım etmek isteyebilirsin. Düşünmeden hareket etmemeye özen göstermelisin. Yabancılarla yaptığın işlerde tedbirli davranmanda fayda var.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK
Nafaka ya da miras konuların ile ilgili 20 Nisan pazartesi günü sıcak gelişmelerin olabilir. Evin ve işin arasında ihtiyacın olan uyumu yakalıyorsun.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ
20 Nisan pazartesi günü saat 10.00'da Ay karşıt burcun olan Koç burcuna geçiyor olacak. İkili ilişkilerinde çok daha bilinçli davranabilirsin.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP
20 Nisan pazartesi günü saat 10.00'a kadar Ay boşlukta olacak. Yeni bir şey başlatmamaya özen göstermelisin. Sağlığına dikkat etmen gerekiyor.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY
20 Nisan günü Ay Jüpiter açısı kesinleşecek. Hayatındaki kadınlarla ilgili konularda şanslı gelişmeler elde edebilirsin. Akşam saatlerinde kişisel gelişim konularına yöneliyorsun.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK
20 Nisan pazartesi günü evinle ilgili konular senin için önemli hale gelebilir. Hızlı bir şekilde harekete geçmen konular söz konusu olabilir. Yeni olayları daha sakinlik ile halletmelisin.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA
Duygusal kontrolünü eline alabileceğin ve organize davranabileceğin güzel bir pazartesi günü olacaktır. Kardeşlerine yardımcı olabilirsin. Liderlik etme potansiyelin güçlü.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK
20 Nisan tarihinde saat 10.00'a kadar Ay boşlukta olacak. Yeni bir şey başlatmamaya özen göstermelisin. Cesur adımlar atmadan önce iyi düşünmelisin.
Astrolog Ceylin Çelebi
www.ceylincelebi.com
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