20 Mart Cuma burç yorumları! Koç burcunu başarılı bir gün, Yengeç burcunu yeni bir dönem bekliyor!

Günlük burç yorumları araştırılıyor. 20 Mart Cuma burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Ay’ın burçlara etkisi merak ediliyor. Koç burcunu başarılı bir gün, Boğa burçlarını yeni gelişmelerin olacağı bir gün, Oğlak burcunu parasal konuların olduğu bir gün bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR



Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor olacak. Sosyal ilişkilerde ve sanatsal organizasyonlarda başarılı olacağın bir gün içerisindesin. Teknoloji konularında yeniliklere açık olabilirsin. Yeni bir telefon ya da bilgisayar almak için de uygun bir gün.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



İş yerinde teknolojik konularda yeni gelişmeler öğrenebilirsin. Başkaları için de bir şeyler yapmak isteyebilir ve birlikte çalıştığın insanlara yardım edebilirsin. Önemli konulara konsantre şekilde çalışıyorsun.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Yurt dışı ve yabancılarla ilgili konularda grup çalışmaları senin için ön planda olacak olabilir. Turizm işi ile ilgileniyorsan bugün bu konularda yeni fikirler geliştirmek isteyebilirsin. Teknoloji altyapılı işler senin için önemli hâle gelecek.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Ay Balzamik Ay fazında ilerliyor. Bir dönemin bitip yeni bir dönemin başlaması söz konusu olabilir. Başkalarının da yararına olan şeyleri hâlletmek istiyorsun. İşlerini dikkatli bir şekilde halletmek isteyebilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



Ay bugün karşıt burcun olan Kova'da ilerlerken ortaklı işlerinde sıra dışı konular ve yaratıcı çalışmalar ön planda olacak. Birlikte bir konunun üstesinden gelmeye çalışabilirsiniz. Kararlı olacağın bir gündesin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Sağlığınla ilgili konular bugün çok daha önemli hâle geliyor. İyimserliğini elden bırakmamalısın. Aynı zamanda bugün ekip çalışmalarına da yatkınsın. Yeni şeylere girişmemeye dikkat etmelisin çünkü işlerinin sonuçlanması uzun sürebilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Çocuklarının yapması gereken çalışmaları yapmaları için onlara biraz fazla baskı uygulayabilirsin. Yapmaktan keyif aldın işler genel olarak başkalarının da faydası dokunacak şeyler olabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Elinde yürüttün işleri artık akışına bırakmanın zamanı gelmiş gözüküyor. Mevcut işleri bitirmeye çalışmalısın. Evinin dekorasyonu ile ilgili orijinal fikirler bugün seni cezbedebilir. Bağımsızlık senin için önemli hâle gelecek.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Kardeşlerinle birlikte olmak bugün önemli hâle gelebilir. Birlikte ailenizle ilgili bir konuda önemli mesuliyetler alabilirsiniz. Aynı zamanda bugün Uranüs ile Kuzey ay düğümü arasındaki uyumlu açının etkisiyle teknoloji konularında gelişmelere ayak uydurmakta zorlanmıyorsun.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Parasal konular bugün önemli hâle gelecek. Kimsenin senin ne harcadığınla alakalı konuşmasından hoşlanmıyorsun. Ay Balzamik Ay fazında olduğu için yeni başlayacağın işlerin sonuçlanması uzun sürer dolayısıyla öncelikli olarak elindeki işleri bitirmeye odaklanmalısın.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor olacak. Dolayısıyla sıra dışı konular ve ekip çalışmaları ön planda. Yeni bir telefon almak ya da bilgisayar almak için uygun bir gün olabilir. Başkalarının da iyiliklerini gözetiyorsun.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Bugün yeni işlere girişmemeye dikkat etmelisin zira Ay Balzamik ay fazında ilerliyor olacak. Yenilikçi konular dikkatini çekebilir. Evde kalıp sosyal medyada vakit geçirmek isteyebilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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