20 Kasım Cuma burç yorumları! Burçlardan tartışmalar için uyarı

20 Kasım Cuma burç yorumları kimler için ne ifade ediyor? Günlük burç yorumları tartışmalar konusunda uyarıyor. 20 Kasım Cuma günü Yengeç burcu miras konularında tartışma yaşayabilir, Başak burcu arkadaşları nedeniyle zor durumda kalabilir. Kova burcunu ise sağlık konuları bekliyor. 20 Kasım 2020 burç yorumları sizlerle...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 20 Kasım Cuma günü boyunca Ay Kova burcunda ilerliyor olacak. Bilhassa günün ikinci yarısında aniden ortaya çıkan konular nedeniyle tartışmalar yaşanabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Fikirsel tartışmalar içerisinde olabileceğin günün ikinci yarısında ailende ki önemli kişilerle aranın açılması durumu söz konusu olabilir. Sosyal hayatında yerini belirlemek önemli hale geliyor.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay cuma günü boyunca bir hava elementi burcu olan Kova'da ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde düşüncelerinle sorumlulukların arasında uyumsuzlukların söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Miras ya da nafaka benzeri konularda önemli bir tartışma akşam saatlerinde yaşanabilir. Günün ilk yarısında fikirlerinle ilgili konularda bir yakınınla zıtlaşabilirsin.

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