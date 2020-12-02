20 kaktüsle başladı, şimdi seradan satış yapıyor

Pandemi dönemi birçok kişinin edindiği hobilerle iş kurmasına vesile oldu. Bu isimlerden biri de Antalya'nın Demre ilçesinde yaşayan Gözde Gezer. Pandemi döneminde hobi olarak kaktüs yetiştiriciliğine başlayan Gezer, kendisine meslek edindi. Ailesinin de desteğiyle küçük bir sera kuran Gözde Gezer, burada yetiştirdiği kaktüsleri satmaya başladı.

DHA'da yer alan habere göre Gözde Gezer, 2013 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nü bitirdi.



İŞ BULAMAYINCA KAKTÜS YETİŞTİRMEYE BAŞLADI



Farklı iki şirkette çalışan Gözde Gezer, 2019 yılı sonunda işsiz kaldı. İş ararken araya pandemi süreci girdi. İş bulamayınca pandemi günlerinde kaktüs çiçekleri dikmeye başlayan Gezer, ilk etapta yetiştirdiği 20 çiçeği sosyal medyada paylaştı.

Çiçeklerini satan Gözde Gezer, yeni saksı, fidan ve toprak alarak üretime yöneldi. Gezer'in ürettiği çiçeklere ardı ardına talepler gelmeye başladı. Bunun üzerine Gözde Gezer ailesinin de yardımı ile 40 metrekarelik sera kurdu. Tür konusunda Demre içinde takas yapan, dışarından ve internetten fidan almaya başlayan Gözde Gezer, kaktüs vererek, karşılığında malzeme aldı. Şu anda 200 tür kaktüs çeşidine ulaşan Gözde Gezer'in sattıklarının dışında serasında satışa hazır 500 saksı kaktüs bulunuyor.

20 KAKTÜSLE İŞE BAŞLADI

Pandemi sürecinde işsiz kalınca, hobi olarak ürettiği 20 saksıdaki kaktüslerin yaşamımda yeni bir dönemi başlattığını belirten Gözde Gezer, kaktüs hikâyesini şöyle anlattı: