20 Eylül 2020 burç yorumları! Akrep ve Boğa burcunu cesaretli bir gün bekliyor

20 Eylül Pazar günü burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Ay büyüyen Ay fazında ilerliyor. Günlük burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından en güncel hâliyle kaleme alındı. Pazar günü burçlar için bir şeyleri düzeltmek adında uygun bir gün. Boğa burcu cesaretli bir güne uyanacak. Yengeç burcu ilişkiler açısından zor bir gün geçirebilir. Ay'ın ilerlediği Akrep burcu ise 20 Eylül Pazar günü cesaretle yeni şeylere adım atabilir. İşte 20 Eylül 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 20 Eylül Pazar günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Parasal konulara odaklanacağın bir gündesin. İlişkilerinle ilgili zorlanabilirsin. Ani gerginliklere dikkat etmelisin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Bugünlerde bir anlaşma imzalaman için baskı yaratan durumlar söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde beklemediğin kişilerden haberler alabilirsin. Cesaretle bir şeylere adım atacağın önemli bir gündesin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Bu gece dikkat çekici rüyalar görebilirsin. Ay büyüyen Ay fazında ilerliyorken sende bir şeyleri düzeltmek ve analiz etmek adına uygun bir süreçtesin. Sağlığına dikkat etmen iyi olacaktır.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Çocuklarının arasında bir kıskançlık meselesi yaşanabilir. İlişkilerin adına zorlayıcı durumlar yaşanabilir. Gerginliklere karşı daha sakin olmalısın.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Babanla ilgili önemli bir konu meydana gelebilir. Akşam saatlerinde hassas bir zaman dilimindesin. Gergin açılar nedeniyle zorlanabilirsin.

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