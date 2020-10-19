20 Ekim günlük burç yorumları! Gerginliklere dikkat!

Haberimiz içerisinden Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına ulaşabilir, burcunuzu nelerin beklediğini öğrenebilirsiniz. İşte 20 Ekim 2020 burç yorumları...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: Ay tüm gün Yay burcunda ilerliyor olacak. Yurt dışı ile ilgili konularda önemli görüşmelerin olabilir. Sabah saatlerinde sinirsel gerginliklerine dikkat etmelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Salı günü saat 05.54 sularında meydana gelecek olan Merkür ile Uranüs arasındaki karşıt açı ani sinirsel gerginliklere sebep olabilir. Özel ilişkilerinde de gerginliklere dikkat etmelisin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay salı günü boyunca karşıt burcunda ilerliyor. Partnerin ile olan ilişkilerine gün boyunca dikkat etmelisin zira gökyüzünde zorlayıcı enerjiler var.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ofis arkadaşlarına olan görüşmelerinde salı günü sinirli bir tutumla olayları istemediğin boyutlara taşımaktan imtina etmelisin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: İştahının yüksek olacağı gün boyunca diyetini uygulamakta zorlanabilirsin aynı zamanda bugün sinirsel gerginliklerin de söz konusu olabilir.

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