20 dakikada kedi dili pastası tarifi! En kolay kedi dili pastası

"Kedi dili pastası nasıl yapılır?" sorusunun cevabı tatlı sevenler tarafından merak ediliyor. Hem pratik hem de lezzetli olan kedi dili pastasını 20 dakikada hazırlayabilirsiniz. Kedi dili pastası malzemeleri ise evde bulunan malzemelerden oluşuyor. Çikolata ve bisküviden hazırlanan kedi dili pastasının yapılışı haberimizde. İşte 20 dakikada kedi dili pastası tarifi...



KEDİ DİLİ PASTASI MALZEMELER

1 litre süt

1 paket kedi dili bisküvi

Islatmak için 1 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 poşet toz krem şanti

300 gram çikolata

KEDİ DİLİ PASTA TARİFİ YAPILIŞI

Kedi dili pastasını borcamda veya pasta kalıbında yapabilirsiniz. Pasta şeklinde yapacaksanız kelepçeli kalıp tercih etmek daha uygun olacaktır.

Kedi dili pastasına öncelikle kremayı yaparak başlayın. Un, nişasta, süt ve toz şekeri bir tencere içerisine koyup karıştırın.

Kaynayana kadar karıştırın ve kremayı ortaya çıkarın. Ortaya çıkan kremaya vanilya ve toz krem şantiyi ekleyin ve iyice karıştırın. Kremayı hazır edince kenara alın.

Bisküvileri süt ile ıslatın ve tepsi içerisine dizin. Üzerine ılımış olan kremayı dökün. Her yerine yayın. (İsteğe göre birkaç kat yapılabilir.)

Son olarak da çikolatayı rendeleyin. Biraz dolapta soğuttuktan sonra yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.