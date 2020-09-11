2 yaşına kadar yanlış beslenme boy geriliğine sebep oluyor

Çocuklarda sağlıklı beslenme doğrudan boy gelişimini etkiliyor. Çocukların gelişiminde ilk bin günün önemli olduğunu belirten uzmanlar, ilk 2 yaşı kapsayan sürede bağışık sistemini güçlendiren beslenmenin bebeğin gelişimini güçlendirdiğini söyledi. İşte çocuklarda boy gelişimi için beslenme önerileri...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, çocukların gelişiminde ilk bin günün önemine değindi.

Çocukların sağlıklı beslenmesi hem zihinsel hem de bedensel gelişimleri açısından çok önemli olduğunu ifade eden Yakar, şu bilgileri verdi:

"Çocuğun doğumuyla başlayan bu süreç bağışıklık güçlendirme hem de beyin ve vücut gelişimi içindir. İlk bin gün bizim için anne karnında geçen 9 ay 10 gün + ilk 2 yaşı kapsayan süredir. İlk bin gün yaşamın en hızlı büyüme ve gelişme dönemini oluşturmakta. bu dönem bebeğin gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir. Sağlıklı beslenme ileride sağlıklı gelişimi getirir. İlk 2 yılda yanlış beslenme nedeniyle boy büyümesi geride kalmış çocuğun 2 yıldan sonra ne kadar doğru beslense de hiçbir zaman potansiyel olarak erişebileceği boya erişemez. Beyin gelişiminin yüzde 90'ı ilk 2 yılda tamamlanmaktadır ilk 2 yılda doğru beslenmeme çocuklarda akademik performansta da geriliğe sebep olmaktadır."

"ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ"



Bağışıklık sistemi için çok önemli olan barsak mikrobiyatasının oluşumu yine ilk 2 yılda gerçekleştiğini söyleyen Dr. Yeşim Çınar Yakar, önerilerini şöyle anlattı: