2 Şubat 2020 burç yorumları haberimizde! İşte günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. Ay bugün Boğa burcunda ve ilk dördün fazında ilerliyor olacak. Ay bugün Boğa burcunda ve ilk dördün fazında ilerliyor olacak.Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Ay bugün Boğa burcunda ve ilk dördün fazında ilerliyor olacak. Yeni aydaki düşüncelerimiz kendini yavaş yavaş göstermeye başlıyor. Aile içerisinde parasal konulardan kaynaklı birtakım huzursuzluklar meydana gelebilir. Son söyleyeceğini ilk söylememeye dikkat etmelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

İlişkilerinde kıskançlık temaları bugün hayli etkin olabilir. Sahiplenmek güzel olsa da geçmişten gelen konulara fazla takılmanız ilişkinizde krizler doğurabilir. Bugün doymak bilmez bir iştahın da olacak gözüküyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

İlk dördün fazındaki Ay planladığın ve yapman gerekenlerle ilgili olarak harekete geçmen gerektiğine dikkat çekiyor. Ancak zihinsel anlamdaki yoğunlukların gece seni uyutmamış olabilir. İşlerine odaklanmakta sorunlar yaşıyor olabilirsin. Bir şeyleri haline koymak için günün ikinci yarısını beklemende fayda var.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Huzurlu bir ortam ve sosyal çevrenden kişilerle birlikte olmak, partnerinle arandaki sürtüşmelerden doğan sorunlardan uzaklaşmanı sağlayacaktır. İlişkinde fedakârlık ile ilgili konular üzerinden bazı tartışmalar yaşanabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Gideceğin her ortamda bugün dikkatli üzerine çekebilirsin. İçsel anlamda gerilim hissediyorsan dışarıda vakit geçirmek sana iyi gelecektir. Günün ikinci yarısında sanatsal etkinlikler yapabilirsin. Yaratıcılığın hayli aktif.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Uzak yerlerden alacağın haberler eşinle ya da eşinin ailesi ile aranda gerilimlere sebep olabilir. Olaylara olumlu yaklaşman iyi olacaktır. Aşırı sevgi ve ilgi beklentisinde olman partnerini yorabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Maddi konular bugün kafanı kurcalayabilir. Evlilik planları yapıyorsan bugün hem yeni eşyalar almak isteyebilir hem de ödemeler ve borçlarla ilgili konularda ne yapacağını bilemez bir durumda olabilirsin. Sevdiğinden alacağın destekler seni güçlendiriyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Eşinle arandaki sebepsiz huzursuzlukların sebebi gereksiz kıskançlıkların olabilir. Bu aralar fazla kuşkucu tavırların partnerini bunaltabilir. Yine de onu kontrol etmekte başarı yakalıyor olacaksın.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Sorumluluklarınla ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Bunu çevrene duyurmak için bugün hayli ideal. Çevrendekilerinde sana hoşgörülü yaklaşacaklardır. Sağlığına dikkat etmen gereken bir gün.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Hafta içinde yaşadığın yoğun iş saatlerinden sonra çocuklarımla birlikte keyifli vakit geçirmek için öğleden sonraki enerjiler hayli uygun. Fedakarlıkların ailen tarafından da takdir edilecektir. Bugün aynı zamanda sanatsal etkinliklere katılmak da iyi bir fikir olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Sabah erken saatlerde Ay ve Güneş arasındaki uyumsuz açılar aile içerisinde ego savaşlarından çıkan huzursuzluklara dikkat çekiyor. Sıcak bir yaklaşım ile buzlar eritilebilir. Öğleden sonra sıkıntılar yerini güzel ve keyifli aktivitelere bırakıyor olacak.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Yüksek farkındalıklı etkiler altında olacağın ve sezgisel yönünün inanılmaz güçlü olacağı açılar var. Uzun zamandır konuşmadığın kız kardeşin ya da yakın çevrenden bir kadın seni arayabilir ve senden af dileyebilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

www.ceylincelebi.com

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.co