2 Nisan Perşembe burç yorumları! 2 Nisan burç yorumlarını neler bekliyor?
2 Nisan 2020 burç yorumları merak ediliyor. Aşk yaşamından iş hayatına kadar birçok konuda danışmanlık eden günlük burç yorumları araştırılıyor. 2 Nisan burç yorumlarında hangi burçları keyifli zamanlar bekliyor? Yengeç burcunu hassas bir gün, Oğlak burcunu yeni haberlerin olacağı bir gün bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi ütün soruların cevabını ve koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını yazdı.
2 Nisan günlük burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağını merak edenler günlük burç yorumlarına bakıyor. 2 Nisan 2020 Perşembe günü Yengeç burcunu hassas bir gün, Oğlak burcunu yeni haberlerin olacağı bir gün bekliyor.
Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR
Ay Yengeç burcundan Aslan burcuna geçiş yapacak. Dolayısıyla akşam saatlerinde senin için çocuklarınla olan ilişkilerinde kontrolü ele alman gereken durumlar olabilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR
Bu gece ruhsal farkındalığı yüksek rüyalar görebilirsin. Sabah kalktığında güne uyumlanmak konusunda zorlandığını hissedebilirsin. İlişkilerin adına uzlaşmacı tavırlar akşam saatlerinde daha vurgulanıyor.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER
2 Nisan Perşembe gününü yalnız başına geçirmek ve insanlardan uzak kalmak isteyebilirsin. Kardeşlerinle olan iletişiminde fazla buyurgan davranman onlarla olan ilişkilerinde bozulmalara sebep olabilir.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER
Gün içinde vicdanını sızlatacak olaylar söz konusu olabilir. Bu gördüğün bir şeyden etkilenmen ile olabilir. Hassas bir günündesin. Akşam saatlerine doğru kararsız kalacağın durumlar var.
Aslan burçları ve yükselen Aslanlar
Ay akşam saat 21.26'da Yengeç burcundan ayrılıp Senin burcuna geçecek. Bu saatlerde sağlığınla ilgili konulara daha çok odaklanabilirsin. Aynı zamanda kontrollü olman gereken durumlar da ortaya çıkabilir.
Başak burçları ve yükselen Başaklar
Sabah saatlerinde yeme içme konusunda aşırılıklara kaçabilirsin. Evde vakit geçiriyorsan hazırlayacağın bol ikramlarla ev halkına da bolca yemek yedirebilirsin. Akşam bir yakının seni endişelendirebilir.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER
Kabullenici tavırlarının aktif olacağı bugün partnerinle arandan tabiri caizse su sızmıyor olacak. Akşam ise başkalarına tabii kalmak zorunda olacağın durumlar evin ve işin arasında kararsızlıklara seni götürebilir.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER
Gün boyunca duygusal karmaşalar yaşaman olası gözüküyor. Zira Plüton'un Ay'a yapacağı karşıt açı seni zorlayacaktır. Mümkünse tek başına vakit geçirmek senin için daha iyi olacaktır.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR
Yengeç burcunda ilerleyen Ay'ın Aslan burcuna geçeceği 2 Nisan Perşembe günü yüksek eğitim ile ilgili konularda kendini gösterme isteğini öne çıkartıyor. Sana karşı ketum davranacak arkadaşların bu akşam seni kızdırabilir
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR
Partnerinden alacağın haberler var. Evlenmek isteyen bir Oğlak isen sabah alacağın haberler ile birlikte akşama doğru ödemelerinde birtakım planlamalar yapman gerekliliğini ortaya çıkartabilir.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR
Akşam Ay iki saatlik bir boşluktan çıkıp Aslan burcuna geçiyor ve karşı tarafın düşüncelerini senin için çok daha önemli hale getiriyor. Sevgini ifade etmekte zorlanabilirsin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR
Etrafındaki kadın figürleri ile olan ilişkilerinde destekleyici etkiler var. Partnerlik arayışın artabilir. Ancak hoşlandığın kişiye açılmak için bugün uygun bir gün değil.
Astrolog Ceylin Çelebi
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