2 Kasım Pazartesi burç yorumları! Burçlarda motivasyon zamanı

Aşk, para ve sağlık konularında günlük burç yorumları ilgiyle takip ediliyor. Hangi burçlar haftaya şanslı başlayacak? Hangi burçları sağlık problemleri bekliyor? 2 Kasım Pazartesi burç yorumları en güncel haliyle haberimizde.

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Bazı burçlarda motivasyon hakim, bazılarında ise ilişkiler ön plana çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi yükselenleriyle birlikte günlük burç yorumlarını yazdı. İşte 2 Kasım koç, boğa, ikizler, yengeç ve diğer burç yorumları...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: Ay 2 Kasım günü saat 12.59’a kadar Boğa burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde içsel motivasyonun hayli güçlü olacaktır.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ay Pazartesi günü saat 12:59’da senin burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçiş yapacak. Saat 05.29 ile 12.59 arasında yeni bir iş başlatmaman ay boşlukta olacağı için yerinde olacaktır.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay günün ikinci yarısında senin burcuna geçecek. Ay burç değiştireceğine ötürü dengesiz enerjiler seni sarabilir. Sabah saatlerinde sorumluluklarını yerine getirmen için güzel enerjiler var.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Bu sabah yapmak istediklerini yerine getirmek adına enerjin ve motivasyonun yerinde olacaktır. Sabah saatlerinde arkadaşlarına vakit ayırabilirsin.

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