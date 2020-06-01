2 Haziran 2020 burç yorumları! Hangi burçlar için gergin bir gün olacak?

2 Haziran 2020 burç yorumları merak ediliyor. Aile ve iş hayatı hakkında geleceğe yönelik ipucu veren günlük burç yorumları her gün düzenli olarak takip ediliyor. Astrolojiye ilgisi olanlar karar almadan önce muhakkak günlük burç yorumunu okuyor. 2 Haziran 2020 Salı günü Ay, Terazi burcunda ilerliyor olacak. Bu durum Koç burcunu sınırlandıracak. 2 Haziran Salı günü İkizler burcu için hobilerine vakit ayırma zamanı, Başak burcu için parasal durumlarda dikkatli davranma günü olacak. Ay Satürn karesinin etkisi bazı burçların birtakım olaylarda tepkisine neden olacak. Riskli bir gün bekleyen burçlara yardımcı olmak için günlük burç yorumlarını sizler için hazırladık. İşte 2 Haziran 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 2 Haziran 2020 Salı günü Ay, Terazi burcunda ilerliyor olacak. Evliliğinle ilgili uyum yaratmak bugün senin için önemli hale gelebilir. Akşam saatlerine doğru belirli konularda sınırlandırılmak durumunda kalabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Çalışma hayatında pozitif gelişmeler var. Günün ilk yarısında senin için önemli kadın figürlerinin baskısını daha net hissediyorsan. Parasal konularda endişelerin artabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Hobilerine vakit ayırmak salı günü sana iyi gelebilir Akşam saatlerine doğru destekleyici durumlarla karşılaşabilirsin.

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