19 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

Günlük burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Şubat burç yorumlarında sizi neler bekliyor? Balzamik fazda ilerleyen Ay burçlara farklı etkilerde bulunuyor. AKSAM.com.tr yazarı Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumları haberimizde yer alıyor.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Balzamik Ay fazında ilerleyen Ay olayları artık akışına bırakmak konusunda adeta bir uyarı niteliğinde. Bugün eski sevgiline olan özlemin artabilir ve onu aramak isteyebilirsin. Akşam saatlerinde iştahın çok artabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Bugün duygusal açıdan zorlanabilirsin. Eskide bıraktıklarından gelen haberler ilerlemeni zorlaştırıyor. Kararsız kalacağın durumlar söz konusu olabilir. Akşam saatlerine doğru maneviyatını yükseltecek kişiler ile konuşmalar yapabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

İlişkiler anlamında eskide bıraktıkların şimdi sebepsiz yere aklına gelebilir ya da bir yerlerde onlarla ilgili bir şeylere rastlayabilirsin. Romantik tarafın hayli artıyor bu akşam. Yazmak, çizmek gibi faaliyetlerle ruhsal anlamda rahatlama sağlayabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Bugün yeni bir işe başlamamanda fayda var zira Ay Balzamik fazında ilerliyor. Eşinle ilgili konular önem kazanabilir. Bugün eşinle ilişkilerinde orta noktayı sağlamakta zorlanabilirsin. Akşam saatlerinde ise fedakârlık yapması ve alttan alması gereken taraf sen olabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

İşyerinde ödemelerinle ilgili gecikmeler yaşaman günün ilk yarısında seni karamsarlığa sürükleyebilir. Akşam saatlerine doğru güzel gelişmeler olabilir. Ofisteki bir arkadaşından alacağın yardım hiçte azımsanacak cinsten olmayacak.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Aşk ilişkilerinde şanslı bir gündesin. Eskide bıraktığın bir aşkını bugün tekrar düşünebilirsin. Ancak mevcut ilişkinde işler iyi giderken yaşadığın kafa karışıklıklarına bir anlam veremeyebilirsin. Ay ve Neptün'ün açısının etkileşimiyle gece saatleri meditasyon için uygun olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Bugün yönetici gezegenin Venüs'ün zorlayıcı açıları ilişkiler konusunda zorlanmalara ve gereksiz alınganlıklara sebep olabilir. Aynı zamanda evinle ilgili konularda organize olman gereken konularda var. Eskiden konuşulan şeyler tekrar gündeme gelebilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Balzamik fazda ilerleyen Ay özellikle kısa seyahatlerin ve yer değişikliklerinle ilgili konularda olayları akışına bırakmak gerekliliğini vurguluyor. Fazla temkinli olman ve karamsarlığa kapılman etrafındaki insanları da bunaltabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Bugün şanslı bir gündesin. Özellikle parasal konularda harika haberler alabilirsin. Ödemelerinle ilgili gelir gider dengeni iyi bir şekilde ayarlayabileceksin. Kendini olayların akışına bırakman en doğrusu olacaktır zaten.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Ay bugün senin burcunda ilerliyor. Haliyle ciddiyet ve sorumluluk duygusu ile işlerine dört elle sarılıyorsun. Önemli kararlar alman gereken süreçler varsa konular üzerinde ikişer kez düşünmende fayda var çünkü Merkür retrosu bu sıralar aktif şekilde devam ediyor.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Kendi içinde bazı sorgulamalara girebilirsin bugün. Geçmişte ertelediğin ya da göz ardı ettiğin bir konu bugün aklına takılabilir. Tekrar ele alman gereken durumlar ortaya çıkabilir. Patronunun bugün cömert bir tavrına denk gelebilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Yönetici gezegenin Jüpiter'in etkisiyle bugün şanslı bir gün geçirebilirsin. Özellikle arkadaş çevrenden bir kişiyle aranda eskide kalmış bir özel yakınlaşma bugün tekrar parlayabilir. Gece saatlerinde hayli romantik, şairane mesajlar alabilir, sende aynı şekilde karşılık verebilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com