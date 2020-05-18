19 Mayıs burç yorumlarında mutlu haberler var! Hangi burçlar güne enerjili başlayacak?

19 Mayıs günlük burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Astrolojiye ilgi duyanlar “19 Mayıs Koç burcu yorumu nedir? 19 Mayıs Akrep burcu yorumu nedir?” gibi soruların cevabı merak ediyor. Ay, Balzamik fazında ilerliyor. Bu durum burç yorumlarına nasıl yansıyacak? Koç burcu güne enerjiyle başlayacak. Yengeç burcunu ve Akrep burcunu mesleki gelişmeler beklerken İkizler burcunu mutlu olacağı bir gün bekliyor. İşte Astrolog Ceylin Çelebi’nin kaleme aldığı 19 Mayıs Salı günü burç yorumları…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay salı günü Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor olacak. Yaşam enerjin hayli aktif olacaktır. Aynı zamanda Balzamik Ay fazında ilerleyen Ay bir dönemin bitip yeni bir dönemin başlayacağını anlatıyor.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Rüyaların hayli aktif olabilir. Günün ilk yarısında etrafındaki kadınlarla iyi ilişkiler içerisindesin. Akşam saatlerinde internet alışverişlerine dikkat etmelisin. Savurganlıkların seni ay sonunda zorlayabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugünlerde işinden elde ettiğin kazancınla ilgili olarak sıcak gelişmeler söz konusu olabilir. Seni mutlu edecek gelişmeler var. Annenle aranda hararetli bir konu gündeme gelebilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Mesleki uğraşların ile ilgili meselelerde harekete geçmen gerekebilir bugünlerde. Günün ilk yarısında etrafındaki kadınlardan destekler görebilirsin. Akşam ise içgüdülerine güvenmen gereken birtakım durumlar karşına çıkabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Salı günü dış ticaret ile ilgili meselelerde harekete geçmen, aksiyon alman gereken durumlar olabilir. Bugünün gecesinde eşinin ailesiyle ilgili birtakım konularda olaylara aşırı reaksiyon gösterebilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde bir ameliyat meselen varsa acele kararlar verebilirsin. Akşam saatlerinde birtakım konuları takıntı haline getirebilirsin. Olayları abartmaya meyilli olduğun bir gündesin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugünlerde bir kontrat ya da anlaşma imzalaman gerekiyorsa düşünmeden harekete geçmemelisin. Geçmişte anlaşmakta zorluk çektiğin birisi salı günü bir anda karşına çıkabilir. Günün ilk yarısında çok daha uyumlu ve pozitif enerjiler altındasın.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Salı günü çalışma hayatında hararetli gelişmeler meydana gelebilir. Ay Balzamik fazında haliyle yeni işlere girmemen ve girişimlerini Hilal fazında ertelemen gerektiğini vurguluyor. Akşam saatlerinde ise içgüdülerine güvenmen gerekiyor.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Çocuklarınla ilgili meselelerde direkt olman gereken ve kendini ortaya koyman gereken durumlar var. Bu gece İnternet yoluyla yapacağın alışverişlerinde temkinli olmalısın. Savurganlıkların seni ay sonunda zorlayabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

19 Mayıs Salı günü boyunca Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Evinle ilgili olarak güvenlik konuları ön plana çıkabilir. İlişkiler adına pozitif durumlar sabah saatlerinde senin için söz konusu olacaktır.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

İletişim konularında harekete geçmen gerekebilir bugünlerde. Ancak Ay Balzamik fazında ilerliyor haliyle yeni başlatacağın şeyleri bir süre ertelemende ve bu süreçte planlamaya almanda fayda olabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Cüzdanını ilgilendiren meselelerde ki sıcak gelişmeler seni heyecanlandıracak olabilir. Aşırı cömert tavırların seni ay sonunda zorlayabilir. Bu gece etrafındaki konulara aşırı reaksiyon gösterebilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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