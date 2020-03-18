19 Mart Perşembe burç yorumları! Kova burcuna kötü haber!

Günlük burç yorumları araştırılıyor. 19 Mart Perşembe burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Ay’ın burçlara etkisi merak ediliyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR



Sabah 04.15’de Kova burcuna geçen Ay grup çalışmaları ve yaratıcı fikirlerin için uygun fırsatlar sunuyor. Sosyal medya üzerindeki beklenmedik haberler seni şaşırtabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



İşlerini evden ve internet üzerinden yürütebilirsin. Başkalarının da iyiliği için çabalıyor olacaksın. Sabah saatlerinde sorumluluklarını yerine getirmen çok daha önemli ve uğraştırıcı olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Üniversite öğrencisi bir İkizler isen yeni bilgiler öğrenmek ve onları paylaşmak önemli hale gelecek. Kendini kısıtlanmış hissedeceğin durumlar meydana gelebilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Annenle aranda bir tartışma yaşanabilir. Olayları büyütmemeye özen göstermelisin. İsyankâr ve bağımsızlık temaların yüksek ölçüde kendini gösterebilir zira ay kova burcunda ilerliyor olacak.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



Saat 01.57’de Ay ile Güneş arasındaki uyumlu açının etkisi ile etrafındakilerle huzurlu ve dengeli ilişkiler içerisinde olmak muhtemel gözüküyor. Karşıt burcunda ilerleyen Ay ikili ilişkilerine yoğunluk veriyor.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Çalışma ortamında yeni metotlar ve fikirler öğrenmek için hevesli olabilirsin. Gün ortasında bulunduğun ortamdan uzaklaşmak ve farklı bir yerlere gitmek, değişiklik yapmak isteyebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Ailevi sorumluluklarınla ilgili konularda yoğun bir tempo içerisinde olabilirsin. Arkadaşlarınla aranda farklı düşünceler oluşabilir. Senin açından da alacağına beklenmedik haberlerle öfkelenme durumun olabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Ev içerisinde yer değişiklikleri olabilir. Psikolojik açıdan zorluklar yaşayan bir Akrep isen profesyonel bir yardım almayı düşünebilirsin. Grup aktiviteleri senin için aktif olacak.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Ay burç değiştireceğine ötürü bilhassa günün ikinci yarısında kardeşlerin ile ilgili konular çok daha önemli hale gelecek. İnsanların kaprisli tutumları seni öfkelendirebilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Ay sabaha karşı Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçiş yapacak. Dolayısıyla gün içerisinde sosyal ilişkilerin ve parasal konuların çok daha fazla ön planda olacaktır. Alacağın ani öfkelenmene ana sebep olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Ay özgürlükçü ve ekip çalışmalarına önem veren Kova burcuna geçiş yapıyor. Ayakların ve bileklerin ile ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirsin. Çocuklarınla aranda uzlaşması zor problemler söz konusu olabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Sabah Kova burcuna geçen Ay arka alanında seni bağımsız olmak için adeta dürtükleyebilir. Bu nedenle sevdiğin kişi ile aranda özgürlüğün ve bağımsızlığın ile ilgili bazı sözlü tartışmalar yaşanabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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