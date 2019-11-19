Günlük burç yorumları! 19 Kasım Salı günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar burçların günlük vereceği mesajları merak ediyor. Hayata dair gelişmeler günlük burç yorumlarında yazılıyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 19 Kasım 2019 Salı günü için yazdığı Çelebi koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 19 KASIM 2019 SALI (21 MART - 20 NİSAN)

Bugün çocuklarınla birlikte güzel vakitler geçirebilirsin. Hatta belki onlarla birlikte çocuk olacağın, oyunlar oynayacağın enerjilerle dolu olacaksın. Öğleden sonra hobilerine, sanatsal aktivitelerine zaman ayırmak isteyebilirsin. Bugün saat 10:40’ta yönetici gezegenin Mars Akrep burcuna geçiyor. Ödemelerinle ilgili mücadelelerinin artacağı bir döneme giriyorsun.

BOĞA BURÇLARI 19 KASIM 2019 SALI (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Yer değişikliği yapmak isteyen bir yükselen Boğa isen bugün bu konularda cesaretli adımlar atabileceksin. Saat 15:00 civarında Ay’ın Venüs ile yapacağı üçgen açı sayesinde borç ve krediler ile ilgili işbirliklerine gidebilir, kadınlardan yana destek görebilirsin. Mars bugün Akrep burcuna geçiş yapıyor. Eşinle ya da ortaklarınla birtakım mücadelelere girmen olası gözüküyor.

İKİZLER BURÇLARI 19 KASIM 2019 SALI (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Fazla yüksek, neşeli, iyimser bir iletişiminin olacağı bugün etrafın hakkında bilgi almak senin için çok önemli olacak. Saat 15:00’ten sonra eşinle uyumlu bir ilişki içinde olacaksın ve ona karşı çok daha uyumlu, hassas, anlayışlısın. Çalışma şartlarını ilgilendiren konularda bir mücadele içine girebilirsin. Verilen kararlarda altta yatan nedenleri araştırmak isteyeceğin bir döneme giriyorsun.

YENGEÇ BURÇLARI 19 KASIM 2019 SALI (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Harcamalarınla ilgili riskler alabileceğin bir gündesin. Bugün bir evcil hayvan satın alabilirsin ya da çalışma alanında kullanmak üzere pahalı bir şey satın alabilirsin. Mars bugün saat 10:40’ta Akrep burcuna geçiyor. Birlikte olduğun kişinin ya da çocuklarının hayatlarını araştırmak, gizli saklı ne varsa ortaya çıkarmak üzere harekete geçmek isteyebilirsin.

ASLAN BURÇLARI 19 KASIM 2019 SALI (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Saçında bir değişiklik yapmak istiyorsun bugün uygun enerjiler var. Sıcak ve hareketli bir gün seni bekliyor. Flörtünle birlikte duygusal ve uyumlu zamanlar öğleden sonra kendisini gösteriyor olacak. Yaşam alanını ilgilendiren konularda ev arkadaşlarınla aranda bir sürtüşme oluşabilir. Öfkeni kontrol etmeye özen göstermelisin.

BAŞAK BURÇLARI 19 KASIM 2019 SALI (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Kardeşlerinle mücadeleli bir zaman dilimine giriyorsun bugün. Onların hayatına burnunu sokmaları seni çok rahatsız edebilir veya sen bunu onlara yapabilirsin. Bugün yaratıcılığını daha çok içe dönük konularda kullanıyor olacaksın. Dramatik bir havaya bürünebilir kimse beni anlamıyor modunda odana kapanabilirsin. Öğleden sonra ailendeki önemli kadın figürleriyle olan ilişkilerinde uzlaşma sağlıyorsun.

TERAZİ BURÇLARI 19 KASIM 2019 SALI (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Grup çalışmaları için çok uygun bir gününde olmayabilirsin. Öne çıkma, kendini gösterme isteğinin baskın olacağı bugün daha ziyade gruplar içerisinde olup bireysel çalışmalar yapman için uygun enerjiler var. Yakın çevrendeki kadın figürleri ile görüşmelerin için öğleden sonrasını kullanabilirsin. Parasal kazanımların ile ilgili mücadelelerin bugün itibariyle kendini daha çok gösterecektir.

AKREP BURÇLARI 19 KASIM 2019 SALI (24 EKİM - 23 KASIM)

Yönetici gezegenin Mars bugün senin burcuna geçiyor. Mücadele gücün ve fiziksel enerjin artacağı yaklaşık iki aylık bir sürece giriyorsun. Bugün geleceğini ilgilendiren konularda cesur kararlar alma eğiliminde olabilirsin. Konfor alanınla ilgili zevkli tercihlerde bulunabileceğin alışverişler yapmak için öğleden sonrası gayet uygun gözüküyor.

YAY BURÇLARI 19 KASIM 2019 SALI (24 KASIM - 22 ARALIK)

Felsefi ve ruhsal konularda yaratıcı enerjilerin hâkim olduğu bir gündesin. Etrafındakilere karşı otoriter bir tavır sergileyebilirsin. Bu konuda biraz daha özenli davranmalısın. Ay Venüs uyumlu açısının gerçekleşeceği saat 15:00 civarı ve sonrasında çok daha anlayışlı ve uzlaşmacı bir tavırda olabilirsin. Mars bugün Akrep burcuna geçiyor. Sezgilerinin inanılmaz artacağı ortalama iki aylık bir sürece giriyorsun. Rüyaların çok derin ve anlamlı olabilir bu süreçte.

OĞLAK BURÇLARI 19 KASIM 2019 SALI (23 ARALIK - 20 OCAK)

Ortak kazanımlarınla ilgili konularda fazla kontrolcü ve buyurgan tavırların istemediğin streslerin oluşmasına sebep olabilir. Karşındaki kişinin de fikirlerini beyan etmesine izin vermelisin. Ne zamandır üzerinde tekrar tekrar düşündüğün projenle ilgili bugün itibari ile aksiyon almaya başlıyorsun. Öğleden sonraki vakitlerde duygu durumun çok daha anlayışlı ve uzlaşmacı bir tavırda seyredecek gözüküyor.

KOVA BURÇLARI 19 KASIM 2019 SALI (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Bugün Ay Aslan burcunda seyrediyor tüm gün. Sözleşmeler, anlaşmalar, davalar ile ilgili konularda cesur adımlar atma eğiliminde olabilirsin. Merkür retrosunun devam ettiği bugünlerde özellikle de iş süreçlerinle ilgili anlaşmalara, sözleşmelere imza atmadan önce iki kere düşünmende fayda var. Kariyer hedeflerinle ilgili mücadeleli bir döneme bugün itibariyle giriyorsun. Bugün öğleden sonra derneklerle ya da vakıflarla iş birlikleri içine girebilirsin.

BALIK BURÇLARI 19 KASIM 2019 SALI (20 ŞUBAT - 20 MART)

Çalışma alanında neşeli tavırlarınla arkadaşlarının moraline moral katıyor olacaksın. İyimser enerjilerin hâkim olacağı bugün saat 15:00 ve civarında üst ve otorite figürlerinle ve özellikle de kadın olanlar ile önemli iş birliklerine adım atabilirsin. Yurtdışı ve yabancılar ile iş yapan ya da yayıncılık işi ile uğraşan bir Balık isen bu konularda önemli adımlar atmak üzere bugün itibariyle harekete geçiyorsun. Bu yöndeki mücadelen artabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com