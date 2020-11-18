19 Kasım 2020 burç yorumları! Hangi burçları şanslı bir gün bekliyor?

19 Kasım 2020 günlük burç yorumları Koç burcunda gerginliğe, Yengeç burcunda heyecana dikkat çekiyor. Günlük burç yorumlarında Ay Kova burcuna geçecek. Bu yüzden Kova burcu sağlıkla ilgili problemler yaşayabilir, Aslan burcu için yeni bir iş başlatma zamanı. Hayata dair maddi ve manevi her konuda burç yorumları imdada yetişiyor. İşte 19 Kasım burç yorumları...



19 KASIM KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 19 Kasım Perşembe günü Ay saat 23.25'e kadar Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Sonrasında Ay Kova burcuna geçecek. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinde gerginlikler yaşayabilirsin.

19 KASIM BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Eşinin kardeşleri ile ilgili bir konu bugünlerde çözüme kavuşabilir. Gün boyunca yoğun enerjiler var. Sabah saatlerinde cömert bir el tarafından destek görebilirsin.

19 KASIM İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ortak paylaşımlarınla ilgili konularda önemli düzenlemeler içerisinde olabilirsin. Günün ikinci yarısında iletişimine dikkat etmelisin zira karşıtlıklar söz konusu olabilir.

19 KASIM YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Sabah saatlerinde hem destekler hem de heyecan verici gelişmeler arka arkaya gelebilir. İkili ilişkilerinde günün ikinci yarısında gerginliklere dikkat.

19 KASIM ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Sabah saatlerinde Ay Satürn destekli açısı sorumluluklarını yerine getirmek adına destekleyici. Saat 19.29 ile 23.25 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır.

19 KASIM BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Perşembe günü boyunca ilişkilerine dikkat etmelisin zira Ay burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler ortaya çıkabilir. Ay Venüs karesi akşam saatlerinde kesinleşiyor olacak.

19 KASIM TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Ev, yuva, ailen ile ilgili konularda önemli gelişmeler bilhassa günün ilk yarısında yaşanabilir. Akşam saatlerine doğru ebeveynlerinden destekler görebilirsin.

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