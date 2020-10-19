19 Ekim 2020 burç yorumları! Hangi burçlar haftaya enerjiyle başlayacak?

19 Ekim 2020 günlük burç yorumları hayatınızda önemli kararlar almanıza yol gösteriyor. Günlük burç yorumları aşk ve iş hayatı konusunda bilgi veriyor. Ay 07.43’te Akrep burcundan ayrılıp Yay burcuna geçiş yapacak. Koç burcu güne disiplinli başlayacak, Akrep burcunu ise heyecanlı bir gün bekliyor. Yay ve terazi burcu için uyumlu enerji söz konusu. Bugünkü burç yorumları sizlerle...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 19 Ekim Pazartesi günü Ay 07.43’te Akrep burcundan ayrılıp Yay burcuna geçiş yapacak. Disiplinli ve organize hareket edeceğin bir gündesin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ay’ın Hilal fazında ilerlediği bu süreçte yeniay zamanı niyetlendiğin işlere başlamak adına uygun bir gündeyiz. Gece çalışan biriysen saat 00.43 ile 07.43 arasında Ay boşlukta olacağından bu saatler arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Pazartesi günü saat 08.37’de gerçekleşecek olan Venüs ile Jüpiter arasındaki uyumlu açının etkisiyle özel ilişkilerinde uyumlu enerjiler yaratmak adına güzel enerjiler var.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: İhtiyaç duyduğun motivasyonu pazartesi günü kendinde buluyor olacaksın. Duygusal kontrolünü ele alabildiğin bir gündesin.

19 EKİM 2020 BURÇ YORUMLARININ DEVAMI İÇİN AŞAĞIDAKİ LNKİ TIKLAYIN

19 Ekim 2020 günlük burç yorumları