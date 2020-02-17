18 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

18 Şubat burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor? Ay salı günü Yay burcunda ilerliyor. Astrolog Ceylin Çelebi bu olayın burçları nasıl etkileyeceği ile ilgili ipuçları verdi. Haberimiz içerisinden Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Ay salı günü Yay burcunda ilerliyor. Hayatı deneyimlemek isteyen yanın ağır basabilir. Ancak öğleden sonra Oğlak burcuna geçecek olan Ay işinle ilgili konulardaki sorumluluklarını sana hatırlatıyor olacak. Günün ikinci yarısında ani sinirlenmelere ve patlamalara açık olabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Salı günü borç ve krediler ile ilgili risk almaya yatkın olabilirsin. Ancak Merkür'ün geri harekette olduğunu, anlaşmalar ve sözleşmelerle ilgili olarak çok dikkatli olman gerektiğini unutmamalısın.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay salı günü burç değiştireceğinden ötürü değişken ve huzursuz bir enerjide olabilirsin. Özellikle eşine karşı agresif tepkiler verebilir ancak kendinin çok farkında olamayabilirsin. Bulunduğun ortamı değiştirmek ve temiz hava alabileceğin, enerjini boşaltabileceğin alanlara yönlenmek sana iyi gelebilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

İşinle ilgili konularda iyimser bir enerjidesin bugün. Etrafındaki insanlarla iyi ilişkiler içinde olmayı seviyorsun. Öğleden sonra eşine odaklanmanı gerektirecek konular gündeme gelebilir. Eşinin ruh hali gergin olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Hobilerine zaman ayırmak isteyebilirsin bu sabah ancak günün ikinci yarısında aniden gelen bir telefon ile işe gitmen gerekebilir veya dışarıda halletmen gereken durumlar olabilir. Sevgilin ya da eşinle arandaki uyum gayet güzel gidiyor olacak salı günü.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Yönetici gezegenin Merkür'ün retro yapıyor olması kişisel işlerini hallederken birtakım gecikmelere sebebiyet veriyor olabilir. Bugün akşam sıra dışı konularla ilgilenmek isteyebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Evini, aileni ilgilendiren konularda ufakta olsa yaşadığın karamsarlıklar zaman zaman seni içsel anlamda yoruyor olabilir. Konu her neyse bugün akşam yaratıcı bir çözüm bulacak olabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Sabah erken saatlerde yeteneklerini ortaya koymak adına girişken bir tutum içerisindeyken akşam saatlerine doğru temkinli hareket ediyor olacaksın. Mars ve Ay arasındaki kavuşum öfkeni kontrol etmek konusunda zorlanmana sebep olabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Bugün Ay senin burcundan ayrılıp Oğlak burcuna geçiş yapacak. Sabah erken saatlerde sabırsızlıkla beklediğin bir haberden olumlu dönüş alabilirsin. Ay Uranüs arasındaki uyumlu açının etkisiyle yakın bir zamana maceralı bir yolculuk planlayabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Sorumluluklarının gitgide arttığı günler başlıyor senin için. Tam rahatladım derken arka arkaya gelen işler hem parasal açıdan seni mutlu edecek hem de nasıl altından kalkacağın konusunda seni endişelendirecek olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Melankolik bir yapıda olabilirsin bugün. Gelecek konusuyla alakalı endişelerin söz konusu. Dişlerinle ilgili olarak uzun vadeli bir tedavi sürecine başlamaya bugün karar verebilirsin. Yaratıcı konularda hayli yetenekli olabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Bugün burç değiştiren Ay haliyle dengeni bulmanı zorlaştırıyor olabilir. Genel anlamda özgürlüğünü kısıtlayan her şeye karşı aşırı tepkili davranabilirsin. Bunlar arkadaşlarında olsa seni sıkan şeylerden uzaklaşmak isteyeceksin.

Astrolog Ceylin Çelebi

www.ceylincelebi.com

Instagram: astrolifeceylin