18 Kasım 2020 günlük burç yorumları! Boğalara sürpriz, Terazilere teklif

18 Kasım koç, kova, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak ve balık burcu yorumu siz değerli okuyucularımız için hazırlandı. Günlük burç yorumları hangi konulara dikkat çekiyor? Ay’ın Hilal fazında ilerlediği bugünlerde ileriye doğru gitmek adına güzel enerjiler var. Çarşamba günü terazi burcu bir teklif alabilir, Boğa burcu bir sürprizle karşılaşabilir. 18 Kasım 2020 burç yorumları beklentilerinizi yansıtıyor. İşte sizi mutlu edecek burç yorumları...



18 KASIM KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 18 Kasım Çarşamba günü Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Güzel gelişmeler sabah saatlerinde etkin olabilir.

18 KASIM BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Yurt dışı ile ilgili olan bir Boğa burcuysan sabah saatlerindeki beklenmedik sürprizler seni mutlu ediyor olacak. Düzenlemeler yapman gereken bir gün olabilir.

18 KASIM İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay’ın Hilal fazında ilerlediği bu süreçte yeniay zamanı niyetlendiğin işlere başlamak adına uygun bir gündesin. Akşam saatlerinde tartışmalara dikkat etmelisin.

18 KASIM YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay 18 Kasım Çarşamba günü tüm gün karşıt burcun Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Partnerin ile ilgili konular öne çıkacak. Aranızdaki olumlu gelişmeler seni mutlu ediyor.

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Aşk, sağlık ve para konularında 18 Kasım 2020 burç yorumları