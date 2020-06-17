18 Haziran 2020 burç yorumları! Yeni bir dönem başlıyor

18 Haziran 2020 burç yorumları merak ediliyor. Balzamik fazında ilerleyen Ay, bir dönemin bitip yeni bir dönemin başlayacağını anlatıyor. 18 Haziran Perşembe günü İkizler burcu çabalarının karşılığını alabilir, Koç burcu güçlü kadınların desteğinden faydalanabilir. Akrep burcunu ise 18 Haziran perşembe günü gizemli konular bekliyor. Günlük burç yorumları nasıl? diye her gün sorguluyorsanız bu haberimiz tam size göre. Yükselen burcunuza ve kendi burcunuza göre detaylı ve anlaşılır burç yorumları yeni hayatınıza eşlik edecek. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı burç yorumları iletişim ve ikili ilişkiler konusunda fikir veriyor. İşte 18 Haziran 2020 Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...

18 HAZİRAN 2020 KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 18 Haziran 2020 Perşembe günü ay Boğa burcunda ilerlemesine devam ediyor olacak. Yakın çevrenle olan aktif iletişimin söz konusu olabilir. Öğle saatlerinde güçlü kadınların desteğini alabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Perşembe günü cüzdanını ilgilendiren meselelerde plansız hareketlerde bulunmak seni ay sonunda zorlayabilir. Sabah güne başlarken uyumlu enerjiler altındasın. Gizemli konular ilgini çekiyor.

18 HAZİRAN 2020 İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Perşembe günü boyunca ruh halin değişken olabilir. Günün ikinci yarısın samimi tavırlarınla girdiğin her ortamda insanların sevgisini kazanıyorsun. Çabalarının karşılığını aldığına tanık olabilirsin.

18 HAZİRAN 2020 YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Bugünlerde ruhsal çalışmalar yapmak ve spiritüel konularda bilgi toplamak isteyebilirsin. Sabah güne başlarken uyumlu enerjiler altındasın. Etrafındaki kadınların desteğini alabilirsin.

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18 Haziran 2020 burç yorumları! Hangi burçlar hayallerine kavuşuyor?