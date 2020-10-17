18 Ekim 2020 Pazar burç yorumları! Sıra dışı konulara hazır olun

18 Ekim Pazar burç yorumlarında sıra dışı konular hakim. Pazar günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor. Bu durum günlük burç yorumlarında beklenmedik gelişmelere neden olacak. Pazar günü İkizler burcunu sağlık konuları bekliyor, Balık burcu uzak akrabasıyla ilgili aldığı habere şaşırabilir. İşte her gün ilgiyle takip ettiğiniz 18 Ekim 2020 burç yorumları...



18 EKİM 2020 KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

18 Ekim Pazar günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Ortak paylaşımların ile ilgili konular öne çıkıyor. Gün boyunca zihinsel gerginliklerin söz konusu olabilir.

18 EKİM 2020 BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay tam karşıt burcun olan Akrep'te ilerliyorken ikili ilişkilerinde sıra dışı konular söz konusu olabilir. Etrafındaki kişilerden güzel destekler alabilirsin.

18 EKİM 2020 İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sağlığınla ilgili konular bugünlerde hassaslaşabilir. Bilhassa günün ikinci yarısında baş ağrıları yaşayabilirsin. İletişim ile ilgili konularını öğlen saatlerine alman iyi olacaktır.

18 EKİM 2020 YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Aşk hayatında gece saatlerinde tartışmalar baş gösterebilir. Olayları sakinlikle karşılaman iyi olacaktır. Gün içinde cömert kişilerden alacağın destekler hayli değerli olacaktır.

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