18 Aralık 2020 burç yorumları! Kova ve Başaklara uyarı

Günlük burç yorumları 18 Aralık 2020 tarihi için merak ediliyor. Ay'ın kova burcunda ilerlediği cuma günü ödemeler, ilişkiler ve ailevi konular ön plana çıkıyor. 18 Aralık 2020 burç yorumları zihni boşaltmaya yardımcı oluyor. 18 Aralık Cuma günü kova ve başak burcu sağlık konularına yönlenebilir. Yengeç burcu ise miras, ödeme ve nafaka konularıyla ilgilenebilir. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 18 Aralık 2020 günlük burç yorumları...



18 ARALIK 2020 KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

18 Aralık 2020 günü Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor olacak. Arkadaşlık ilişkilerinin önemli olduğu bir zaman dilimindesin.

18 ARALIK 2020 BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay’ın Kova burcunda ilerlediği cuma günü boyunca toplum önünde görünür olmak, kendini göstermek isteyebilirsin. Toplumsal meseleleri önemseyeceğin bir gündesin.

18 ARALIK 2020 İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Cuma günü boyunca eşinin ailesi ile ilgili konular ön planda olabilir. Onlarla ilgili konulara vakit ayırman gerekebilir.

18 ARALIK 2020 YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ödemelerin ile ilgili konulara odaklanıyorsun. Miras veya nafaka ile ilgili bir konuda gelişmeler söz konusu olabilir.

18 ARALIK 2020 ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay cuma günü boyunca Kova burcunda ilerliyorken ikili ilişkilerin ve anlaşmaların öne çıkıyor olacak. Zihnini boşaltmak adına uygun bir gün.

18 ARALIK 2020 BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Cuma günü boyunca sağlığınla ilgili konulara yönelmen iyi olabilir. Ay’ın Hilal fazında ilerlediği bu süreçte yeniay zamanı niyetlendiğin işlere başlamak adına uygun bir gündesin.

18 ARALIK 2020 TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Aşk ilişkilerine odaklanacağın bugün olayları akışına bırakmanda yarar var. Ay’ın Hilal fazında ilerlediği bugünlerde yeniay zamanı niyetlendiklerini ileriye götürmek adına güzel enerjiler var.

18 ARALIK 2020 AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Evinle ilgili meselelere yöneleceğin bugün evine dekoratif objeler alabilir veya evinde bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsin.

18 ARALIK 2020 YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Kardeşlerinle ilgili akılcı çözümler getirmen gereken durumlar öne çıkabilir. Bugünün enerjileri önemli işlerini başlatmak adına destekli gözüküyor.

18 ARALIK 2020 OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Parasal meselelerinin önemli olduğu bugün etrafındaki insanlara da yardım etmek isteyebilirsin.

18 ARALIK 2020 KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay 18 Aralık Cuma günü boyunca senin burcunda ilerliyorken sağlığınla ilgili konulara yönelebilirsin. Kendinle ilgili yeni şeyler başlatmayı düşünüyorsan bugüne alman yerinde olacaktır.

18 ARALIK 2020 BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Bugünlerde arkandan çevrilen işlere dikkat etmelisin. Ay Hilal fazında ilerliyor.