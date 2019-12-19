173 kilodan 75 kiloya düşen oyuncunun şaşırtan hikayesi! 'Zayıflayamaz bu kız dediler'

Hercai dizisinin Melike karakteri Aslı Samat 6 senelik süre içinde 173 kilodan 75’e düştü. Geçirdiği zorlu evreleri ve nasıl kilo verdiğini samimiyetle anlatan Samat o yıllara dair, " Acıyan gözlerle bakanlar çok uzun süre unutulmuyor" dedi. Aslı Samat'ın eniyikadin.com'a verdiği röportajın detayları haberimizin devamında...

Pek çok manşet atıldı “Oyunculuk Aşkı Aslı Samat’a Kilo Verdirdi” gibi… Seni bu sürece hazırlayan ne oldu?

2.5 yaşından sonra sürekli ve düzenli bir şekilde kilo alan bir çocuk, bir kız, bir kadın oldum. Mesela… Bir gün çok kar yağdı, üniversitedeyim. Evden çıktım kilomdan dolayı kaymaktan, düşmekten o kadar korktum ki okula gidemedim… Veya okulda çalışmak istediğim rolleri değil hep fiziğime uygun rolleri çalışmak zorunda kaldım. Baktım ki bu böyle devam edemez. Önümde uzun bir hayat var. Karar verdim ve uyguladım.

Geçirdiğin operasyondan bize bahsedebilir misin? Nasıl bir operasyondu?

İlk geçirdiğim operasyon tüp mide. Midenin %80 inini (hastaya göre bu oran değişebiliyor) aldıkları ve sana su şişesi gibi tüp şeklinde bir mide bıraktıkları bir operasyon. Süreci değişik gelmişti en başta, zamanla alıştım. İlk bir hafta berrak sıvı dönemi geçirdim, ayranı bile sulandırıp içmekten bahsediyorum ?? İkinci hafta koyu sıvı dönemi, artık ayran bildiğiniz ayran. Üçüncü ve dördüncü hafta püre dönemi… Ama döneri blender’dan geçirip püre yapmıyorsunuz! Patates, ıspanak püresi gibi yiyecekler. Birinci ay tamamlandığında artık yavaştan katı yemeye başlıyorsunuz. Tabii bunların haricinde belirli ilaçlar kullanılıyor vs…

“ACIYAN GÖZLERLE BAKANLAR ÇOK UZUN SÜRE UNUTULMUYOR”

Mide ameliyatı olmak zor ve cesaret gerektiren bir karar. Bu kararı nasıl verdin, özellikle bu kararı vermene neden olacak bir olay vs. bir şey oldu mu?

Aslında bu soruya sanırım yukarıda giriş yapmıştım. 21 yaşında bir genç kadın düşünün, mesleğini yapamama riski var. Anne olamama riski var. Sevgiyle ilgili zaten hiç bilgisi yok. 21 yaşında genç bir kadının beli, dizleri, boynu sorunlu olur mu? Peki ya insülin direnci? Şeker hastalığına göz kırpmak? Hepsini ben yaşadım. Ağırdı. He bir de acıyan gözlerle bakmayın kimseye! O bakışlar çok uzun süre unutulmuyor. Öyle böyle derken 24 Eylül 2012 sabahı kalktım “Anne ben ameliyat olacağım!” Kadıncağız da ne zamandır ameliyat olmamı istiyormuş da üzülmeyeyim diye bana söyleyemiyormuş.

“KIZINIZ ÇİFT KARAKTERLİ, AMELİYAT EDEMEYİZ ZATEN ZAYIFLAYAMAZ BU KIZ DEDİLER”

Mide ameliyatından sonraki süreç psikolojik olarak nasıl ilerliyor? Kendini ameliyattan çıktıktan sonra nasıl hissettin?

Psikolojisi iyi bir noktada değildim açıkçası… Kısaca özetlemek isterim. Yaşayan varsa pes etmesin diye. O Eylül sabahından sonra biz hemen bir tıp fakültesinin hastanesine başvurduk. Testler, doktorlar, görüşmeler… Bu ameliyatı özel hastanede değil de devlet hastanesinde olmak istiyorsan kurul onayı lazım. Bu süreç tamamen bunun için. Heh, işte bu süreci yöneten bir de hanım kızımız vardı. Kendisi hem süreç koordinatörü hem de diyetisyen. Ve günahını almayayım ama galiba kadınlarla ilgili büyük bir problemi vardı. Bütün gelen kadın hastalara kötü, aşağılayan; erkek hastalara ise iyi ve yücelten bir tavırla davranıyordu. Benim de haksızlığa gelemiyor olan tavrım ve sözlerim kendisini rahatsız etmiş olacak ki bir anda benim ameliyatımın iptal olduğu, o hastanede ameliyat olamayacağım haberi geldi. Bana değil anneme söylemişler “Kızınız çift karakterli ondan ameliyat edemeyiz zaten zayıflayamaz bu kız!” Bunu sanırım psikiyatri testlerinden yola çıkarak söylemesi gerekir ama psikiyatr son testten çıkarken ben “Hayırlı olsun yakında ameliyat tarihin gelir.” diye beni uğurlamıştı. Neyse efendim Aslı durur mu? Durmaz! Peki dedim madem öyle dosyamı verin o kadar kan testi, psikolojik test, girilen kalp testleri falan bari bende kalsın. Sonuçta kan benim, kalp benim. Aaa ne oldu dersiniz? Dosyam bomboş! İçinde benim onlara götürdüğüm bir test dışında hiçbir kağıt parçası yok. Müsvedde kağıt bile… Hiçbir testim o dosyaya konmamış… İnsanın insana ettiği derler ya… Allah’a havale ettim. Bir ay araştırdıktan sonra yeni doktorumu buldum; Halil Coşkun! Randevu falan… Gene testler. Meğer sıra varmış. Vakıf Üniversite Hastanesi, ben 6 ay bekledim dostlar. O bekleme süresini de hem ‘Çift kişilikli’ olmamdan korkan annem vesilesiyle hem de biraz rahatlamak için psikoloğum Mine Hanım’la geçirdim. Dolayısıyla ameliyata psikolojik olarak hazırlandım. Ameliyattan çıktığımda neler yaşayacağımı aşağı yukarı bilerek girdim ameliyata. (Zaten çıktığınız ilk an mideniz yanıyor, gözünüz dünyayı görmüyor. 2-3 saat sonra da dünya size güzel, sıkıntısız) Sonrasında da belli bir süre seanslara devam ettik. Benim için en rahat geçen kısmı psikolojik olan kısmıydı.