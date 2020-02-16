17 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

17 Şubat burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor? Pazartesi Ay tüm gün Yay burcunda ilerleyecek. Aynı zamanda Merkür 17 Şubat 2020 itibari ile geri hareketine başlıyor. AKSAM.com.tr yazarı Astrolog Ceylin Çelebi bu olayın nasıl etkilerinin olacağını açıkladı. İşte güncel burç yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Pazartesi Ay tüm gün Yay burcunda ilerleyecek. Yurtdışı ve yabancılar ile ilgili konular cesaretle adım atmanı gerektirecek konular gündeme gelebilir. Sabah erken saatlerde trafikte sinirlerine dikkat etmelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

İkili ilişkilerinde beklenmedik güzel gelişmelere hazır olmalısın bugün. Geçmişte bıraktığın kişilerden alacağın haberler seni bir anda iki aşk arasında bırakabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Yönetici gezegenin Merkür bugün geri hareketine başlıyor. Bu zaman zarfında imzaladığın evraklara ve sözleşmelere ekstra dikkat etmen de fayda var. Yanıltıcı durumlar içine düşebilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

İşyerinde bugün inanılmaz iyimser ve enerjik halinle herkesin enerjisini yükseltiyor olacaksın. Özellikle çevrendeki kadınlarla ilişkilerin hayli pozitif. Sağlığına, özellikle de romatizma rahatsızlıklarına dikkat etmelisin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

İlişkilerinde bugünlerde değişken durumlar söz konusu olabilir. Sen sakin kalmaya çalıştıkça partnerin çok fazla üstüne geliyor gibi hissedebilirsin. Duygusal açıdan hassasiyet göstereceğin durumlar günün ikinci yarısında daha çok ortaya çıkacaktır.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Evden çalışan bir Başak isen bugün işinle ilgili konularda enerjini yükseltecek, motivasyonla işlerini halletmek isteyeceğin durumlar söz konusu olabilir. Ancak bugün başlayan Merkür retrosuna dikkat etmelisin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Özgürlükçü fikirlerine bugün fark yaratabilirsin. Etrafındaki insanları da etkileyebilen bir yapıdasın. Yönetici gezegenin Venüs ile Ay arasındaki uyumlu açının etkisiyle bir partner ihtiyacında olabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLE

Parasal konularda dikkatli olmalısın zira Ay değişken Yay burcunda. İhtiyacın olmayan şeylere de para harcayabilirsin. Yönetici gezegenin Mars önümüzdeki süreçte eğitimlerine ilgili konularda bir mücadele ve büyük bir uğraş içine gireceğini vurguluyor.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Ay bugün senin burcunda ilerliyor olacak. Coşkulu ve iyimser bir tarafın var. Enerjin hayli yüksek. Günün ikinci yarısında başkaları tarafından kandırılmamaya dikkat etmelisin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Felsefi ve derinliği olan konularda araştırma yapmak, okumak isteyebilirsin. Kendi başına vakit geçirmekten de mutlu oluyorsun. Sabah erken saatlerde elinden geçen evrakları imzalarken dikkatli olmalısın.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Bugün bir süredir üzerinde çalıştığın projelerinle ilgili onay alacağına dair inancında yükseliyor. Kendini yaptığın ile tam olarak arayabilirsin. Sosyal çevrenden bir kişinin sana olan ilgisini bugünlerde keşfedebilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

İşinde cesur adımlarla ilerliyorsun. Özellikle üst ve otorite figürlerinden bir kadın ile arandaki iyi ilişkiler gitgide artabilir. Başarılarının karşılığını alacaksın. Saat 14:00 sonrasında duygusal anlamda hassasiyetlerin artacaktır.

Astrolog Ceylin Çelebi

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