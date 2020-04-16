17 Nisan burç yorumlarını neler bekliyor?

Ay 17 Nisan’da bir hava burcu olan Kova burcunda ilerliyor. 17 Nisan 2020 Cuma günü burçları sosyal bir gün bekliyor. Günlük burç yorumlarının parasal konulara etkisi merak ediliyor. Akşam saatlerinde Ay Balık burcuna geçtikten sonra burç yorumlarında hassasiyetler artabilir. İşte 17 Nisan günlük burç yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 17 Nisan Cuma günü Kova burcunda ilerliyor ve 21.29 sonrasında Balık burcuna geçecek. Değişken enerjiler altında olsan da ailenle iletişiminin yüksek olduğu bir gündesin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Sosyal ilişkilerinin güçlü olduğu bir gün. Saat 17.34 ile 21.29 arasında Ay boşlukta olacak. Bu zaman zarfında yeni bir şeyler başlatmamaya özen göstermelisin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Yüksek öğrenim gören bir İkizler isen bugün ekip çalışmalarında başarılı olduğun bir gün olabilir senin için. Akşam saatlerinde Ay Balık burcuna geçtikten sonra hassasiyetin artabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugün iç dünyan hayli dengeli seyrediyor olacak. Çevrende yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğün insanlar için bir şeyler yapmak isteyebilirsin. Ruhsal konulara yöneliyorsun.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Karşıt fikirlerden doğan yüksek oktavlı fikir anlaşmazlıkları zihninde güzel fikirlerin canlanmasına olanak tanıyor. Özgürlükçü doğan nedeniyle bilhassa bugün günün ilk yarısında yalnız kalmak sana iyi gelebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay bugün burç değiştireceğinden ötürü değişken enerjiler altında olman mümkün gözüküyor. Güçlü ve iradeli birinden alacağın bir destek söz konusu olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugün farklı düşünceler aklına gelebilir ve bazı konularda adım atmak adına ön bir çalışma yapabilirsin. Tarafsız kalman gereken konular söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde sağlığına dikkat etmelisin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Aile, ev, yuva ve çocuklarınla olan ilişkilerin ön planda olacaktır. Onlara duyarlı yaklaşman gereken konular söz konusu olabilir. 17 Nisan Cuma günü alacağın haberler seni şaşırtabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay'ın burç değiştirdiği Cuma günü değişken enerjiler seni sarabilir. Kardeşlerin ile ilişkilerinde uyumlu bir gündesin. Onlarla arandaki konuşmalar seni rahatlatabilir ve gereken desteği alabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Parasal konuların akşamdan sonra önemini yitirebilir. Yakın çevrenden insanların yardımına gitmen gerekebilir. Kendini adeta onlara adıyor olacaksın.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ay senin burcundan ayrılıp Balık burcuna geçiş yapacak. Parasal konularda istikrarsızlıklar gösterebilirsin. Bunun yanında senden para isteyen birilerini geri çevirmekte zorlanabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Endişeli ruh halin akşam saatlerinde daha çok artabilir. Melankolik tavırlar içerisine girebilirsin. Akışta kalmaya özen göstermelisin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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