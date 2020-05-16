17 Mayıs burç yorumları Ay ile Jüpiter arasındaki uyum burçları etkileyecek

17 Mayıs burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugünkü burç yorumları ne ifade ediyor? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koç burcu 17 Mayıs Pazar gününe motivasyonlu bir şekilde başlayacak. Günün ilk yarısında Ay ile Jüpiter arasındaki uyumlu açı hoşgörüyü artıracak. Bu durum günlük burç yorumlarını nasıl etkileyecek? Yengeç burcu hukuksal konularla uğraşmak durumunda kalacak. Akrep burcu aktivitelerle dolu bir gün geçirecek. Balık burcu elindeki fırsatları değerlendirecek. İşte Astrolog Ceylin Çelebi’nin kaleme aldığı 17 Mayıs Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Geçmişinde bıraktığın birtakım konular bugünlerde moralini bozabilir. Günün ilk yarısında Ay’ın olumlu açılarının kesinleşmesi ile birlikte ihtiyaç duyduğun motivasyona ulaşıyor olacaksın. Saat 16.36’da Ay Koç burcuna geçiş yapıyor olacak.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Yakın çevrende bulunan kadınlardan yana şanslı bir günündesin. Günün ilk yarısında Ay ile Jüpiter arasındaki uyumlu açı hoşgörünü de arttırıyor olacak. Akşam saatlerinde ise ne istediğini bilerek hareket ediyor olacaksın.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Gelecek hedeflerinle ilgili olarak fedakârlık göstermen gereken durumlar söz konusu olabilir. İlerlemeni sağlayacak kişilerle bugün karşılaşabilirsin. Etrafındaki fırsatları almaya hazır olmalısın.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

17 Mayıs Pazar günü gündeminde hukuksal konular olabilir. Etrafındaki kadınlardan yana şanslı bir günündesin. Günün ilk yarısında Ay ile Jüpiter arasındaki uyumlu açı insanlara karşı daha hoşgörülü ve cömert olmanı sağlayacaktır.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde harcamalarını daha doğru şekilde yönetmelisin. İkili ilişkilerinde uyumlu enerjiler altındasın. Saat 10.59 ile 15.49 arasında boşlukta ilerleyen Ay saat 16:36’da Koç burcuna geçiş yapıyor olacak.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Pazar sabah saatlerinde yoğun enerjiler var. Eşinle arandaki ilişkilerin güzel seyrettiğine şahit olabilirsin. Akşam saat 19.40’ta kesinleşecek olan Güneş Jüpiter üçgen açısı karşına çıkacak olan fırsatları değerlendirmen açısından güzel enerjiler var.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay bugün saat 16.36’da Koç burcuna geçiş yapıyor olacak. Dolayısıyla ikili ilişkilerin çok fazla önem kazanabilir bugünlerde. Akşam saatlerinde sorumluluklarını bilerek hareket ediyor olacaksın.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

17 Mayıs Pazar günü çocuklarınla birlikte yaratıcı ve eğitici aktiviteler planlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde meydana gelecek olan uyumlu açılar güne iyi başlamanı sağlıyor olacak. Gelişmeni sağlayacak konular önüne gelebilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Günün ilk yarısında evinle ilgili konular ön planda olacaktır. Kadınlardan yana şanslı bir günündesin. Bugün karşına seni ileriye götürecek harika fırsatlar çıkabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Kardeşlerin ya da yakın çevre akrabalarınla ilgili hassasiyetlerinin yoğun olacağı bir zaman Akşam saatlerinde ne istediğini bilerek hareket ediyor olacaksın. Günün hayli yoğun geçebilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Saat 10.59 ile 15.49 arasında boşlukta ilerleyen Ay saat 16.36’da Koç burcuna geçiş yapıyor olacak. Genel anlamda telefon trafiğinin hayli yoğun olduğu bir gün geçirebilirsin. Ay Satürn uyumlu açısı akşam saatlerinde işlerini halletmen adına seni destekliyor.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Ay bugün saat 16.36’da Balık burcundan ayrılıp Koç burcuna geçiş yapıyor olacak. Yeteneklerini kullanarak ortaya güzel bir şeyler çıkartmak isteyebilirsin. Güneş Jüpiter üçgen açısı ile birlikte karşına çıkacak olan fırsatları değerlendirmen adına uygun enerjiler var.

Astrolog Ceylin Çelebi

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