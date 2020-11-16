17 Kasım 2020 burç yorumları! Seyahat yolu görünebilir

17 Kasım 2020 burç yorumları geleceğe ışık tutuyor. Günlük burç yorumları para, sağlık ve aile konularıyla ilgili bilgi veriyor. Ay'ın Oğlak burcuna geçiş yapacağı salı günü İkizler burcu mutlu bir gelişme yaşayabilir, Aslan burcunun ise sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Akrep burcuna seyahat yolu görünüyor. Balık burcu ise plan yapmak için uygun bir günde. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleminden 17 Kasım 2020 günlük burç yorumları...



17 KASIM KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 17 Kasım Salı günü Ay saat 19.34’e kadar Yay burcunda ilerlemeye devam edecek. Saat 10.54 ile 19.34 arasında boşlukta olan Ay sonrasında ise Oğlak burcuna geçiş yapacak. Annenle ilgili konular önem kazanabilir.

17 KASIM BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: İkili ilişkilerinde partnerinle birbirinize verdiğiniz destek hayli artıyor. Sabah saatlerinde gündemin değişebilir.

17 KASIM İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde yaşayacağın uyumlu enerjiler seni mutlu edebilir. Merkür Uranüs karşıt açısı gündüz saatlerinde sinirsel gerginliklere dikkat etmelisin.

17 KASIM YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Sabah saatlerinde Ay karşıt burcun olan Oğlak burcuna geçiyor. Günün büyük bir bölümünde eşinle olan ilişkin öne çıkıyor olacak.

17 KASIM ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Günlük işlerinin yoğunlaşacak olduğu salı günü boyunca sağlığınla ilgili konulara da dikkat etmen gerekiyor. Dizlerinle ilgili rahatsızlıklar baş gösterebilir.

17 KASIM BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Salı günü boyunca geçmişten gelen konular öne çıkabilir. Gece saatlerinde yanılgılara dikkat etmelisin.

17 KASIM 2020 BURÇ YORUMLARININ DEVAMI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYIN

Hangi burçları sağlık konuları bekliyor?