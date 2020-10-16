17 Ekim 2020 burç yorumları! Akşam saatlerine dikkat!

17 Ekim Cumartesi burç yorumları gün içinde plan yapmanızı kolaylaştırıyor. Cumartesi günü Ay Terazi burcundan Akrep burcuna geçecek. Akrep burcu için gergin bir gün olabilir, Aslan burcu ise akşama doğru plan değişikliğine gidebilir. Terazi burcunu ise sürpriz bir misafir bekliyor. 17 Ekim 2020 günlük burç yorumları sizlerle...



17 EKİM KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 17 Ekim Cumartesi günü Ay Terazi burcundan Akrep burcuna geçecek. Bu gece maruz kalacağın birtakım kısıtlanmalar seni zorlayabilir.

17 EKİM BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ay’ın karşıt burcunda ilerleyeceği gün boyunca ikili ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Bugün akşam saatlerinde ani gelişen durumlar söz konusu olabilir.

17 EKİM İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Etrafındakilerin tarafından kısıtlı enerjilere maruz kalabilirsin. Bugün akşam senden istenen tavsiyeler seni şaşırtabilir.

17 EKİM YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Gün boyunca yüksek negatif enerji altında olabilirsin. Aşk hayatında gerginliklere dikkat etmelisin.

17 EKİM 2020 BURÇ YORUMLARININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

17 Ekim 2020 burç yorumları! Günlük burcunuzu okumadan plan yapmayın