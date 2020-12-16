17 Aralık 2020 günlük burç yorumları! Önemli haber alabilirsiniz
Koç burcu perşembe gününe enerjili başlayacak, ikizler burcunu ise önemli haberler alacağı bir gün bekliyor. 17 Aralık 2020 burç yorumları merak ediliyor. Birçok kişi hayata dair gelişmeleri günlük burç yorumlarından takip ediyor. Bugünlerde önemli destekler ve arkadaşlarla ilgili konular ön planda. İşte 17 Aralık 2020 burç yorumları...
17 Aralık 2020 burç yorumları hayata dair fikir için takip ediliyor. Günlük burç yorumları aşk, sağlık, para ve aile konularında bilgi veriyor. Koç burcu perşembe gününe enerjili başlayacak, ikizler burcunu ise önemli haberler alacağı bir gün bekliyor. Kova burcunu ise sağlık konuları bekliyor. İşte 17 Aralık 2020 burç yorumları...
17 ARALIK KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ
Ay perşembe sabahı saat 09.27’de Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçiş yapacak. Arkadaşların ile ilgili konular öne çıkıyor. Enerjin sabah saatlerinde hayli aktif.
17 ARALIK BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA
Perşembe günü fedakârlık yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde çevrendeki bayan figürlerinden önemli destekler alıyorsun.
17 ARALIK İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER
Yurt dışı ile iş yapan bir İkizler burcu isen perşembe günü önemli haberler alabilirsin. Bireysel hareket etmekten ziyade herkes için iyi bir şeyler yapmak isteyerek harekete geçeceksin.
17 ARALIK YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
Bugünlerde karşına çıkacak olan kişilerden önemli destekler alabilirsin. Ortak paylaşımlarına kafa yoracağın bir gündesin.
17 ARALIK ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN
Perşembe günü boyunca birtakım kısıtlanmalara maruz kalabilirsin. Ay saat 09.27'de Kova burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerin daha fazla öne çıkıyor olacak.
17 ARALIK BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK
Sabah saatlerinde bir konuda karar vermen gereken durumlar söz konusu olabilir. Gereğinden fazla cömert tavırların seni ay sonunda zorlayabilir.
17 ARALIK TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ
Perşembe günü öğle saatlerinde ikili ilişkilerinde olumlu enerjiler var. Yakın bir arkadaşından alacağın bir haber seni harekete geçirecektir.
17 ARALIK AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP
Kendine olan güveninin arttığı ve bir konuda önemli bir karar vermen gereken durumlar öne çıkıyor olacak. İkili ilişkilerinle ilgili görüşmelerin için öğle saatleri daha uygun olacaktır.
17 ARALIK YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY
Perşembe günü değişken enerjilerin olduğu bir gündesin. Ay saat 09.27’de Kova burcuna geçecek. Kardeşlerin ile ilgili konularda önemli kararlar alman gerekebilir.
17 ARALIK OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK
17 Aralık perşembe günü zihinsel yorgunlukların söz konusu olabilir. Gününü sakin geçirmende fayda var. Satürn bugün Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçiyor.
17 ARALIK KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA
Ay perşembe günü saat 09.27'de senin burcuna geçiyor olacak. Bireysel konular ve fiziksel sağlığın önemli hale gelebilir. Alacağın haberler ile bir konuda karar vermen gerekebilir.
17 ARALIK BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR
Ay perşembe günü burç değiştireceği için dengesiz enerjiler seni sarabilir. İkili ilişkilerinle ilgili görüşmelerin için öğle saatleri çok daha uygun olacaktır.