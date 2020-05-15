16 Mayıs burç yorumları! Yay ve Kova burcu için fedakârlık zamanı

16 Mayıs burç yorumları merak ediliyor. Ay, tüm gün Balık burcunda ilerleyecek. Bu durum burç yorumlarını aile ve fedakârlık yönünden etkileyecek. 16 Mayıs Cumartesi günü Kova burcunun parasal konularla ilgileneceği bir gün, Oğlak burcunu iletişim sorunlarının beklediği bir gün olacak. İkizler burcu için düşünceleri harekete geçirecek. Yay burcu ve Kova burcu için fedakârlık zamanı. İşte 16 Mayıs 2020 Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay tüm gün Balık burcunda ilerliyor olacak. Arka planda dönen işlerle ilgili olarak endişelerin söz konusu olabilir. Kendini rahatlatacak aktivitelere yönelmende fayda var.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Hayır dernekleri gibi organizasyonlarda fedakârlıklar gösterebilirsin. Akşam ise hayal gücün hayli aktif. Özel ilişkilerinde kaybetme korkusu içerisinde olabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Amaçlarını gerçekleştirmek için harekete geçebileceğin bir gündesin. Hedeflediğin konularla ilgili olarak taşlar yerine oturmaya başlıyor.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Cumartesi günü ruhsal konulara yönelebilirsin. Akşam saatlerinde kreatif işlerle uğraşmak sana iyi gelebilir. Hayal gücün aktif. İlişkilerin ile alakalı zorlanmaların olabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde ortağından veya eşinden parasal anlamda yardım görebilirsin. Miras konularıyla ilgili beklentilerin varsa olumlu haberler gelebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay karşıt burcunda ilerliyor olacak. İkili ilişkilerinde fedakârlıklarının çok arttığı bir gündesin. Her şeye rağmen bugünün akşamında özel ilişkilerinde huzursuzlukların söz konusu olabilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

İşinle ilgili ya da evinde sorumluluklarınla ilgili fedakârlıklar içerisinde bulunabilirsin. Bu gece yönetici gezegenin Venüs ile Ay arasındaki Kare açının etkisiyle ilişkilerinde kaybetme korkusu içerisinde olabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

16 Mayıs Cumartesi günü yaratıcılığını kullanarak yaptığın işlerden fayda sağlayabilirsin. Çocuklarınla birlikte olmak sana iyi gelecektir. Onlarla hayal gücünüzü aktifleştirecek oyunlar oynayabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde ailenin desteğine ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Babanla ilgili fedakârlıklar yapman gerekebilir. Aynı zamanda oturduğun ev ile ilgili konularda gündeminde olacak.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

İletişim konularında hayli hassas davrandığın günlerdesin. Kardeşlerinle ya da yakın çevre akrabalarınla ilgili birtakım fedakârlıklar göstermen gereken durumlar cumartesi akşamı karşına gelebilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Parasal konularda çevrene fazla fedakârlık yapabilirsin. İnsanların senden beklentilerini karşılaman gerektiğini düşünüyor olabilirsin. Ancak bu durum akşam saatlerinde seni hayal kırıklığına uğratacak durumlara sokabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Bugünlerde anlaşılmadığını düşünüyor olabilirsin. Akşam saatlerinde kendini yaratıcılığını aktif bir şekilde yansıtabileceğin işlere verebilir, ruhunu dinlendirmek isteyebilirsin. İlişkilerinde zorlanmalar söz konusu olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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